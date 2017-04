Se hace viral video de joven que enfrenta a Senador de Arizona

La adolescentes de 16 años arremetió contra el senador republicano por apoyar el plan del gobierno de acabar con Planned Parenthood

“Soy una mujer joven y usted es un hombre de mediana edad. Soy una persona de color, y usted es blanco. Vengo de la pobreza y no siempre tuve padres que me guiaran a través de la vida. Usted viene de una familia con privilegios” le dijo Deja Foxx al senador republicano por el estado de Arizona, Jeff Flake durante una reunión de ayuntamiento en Mesa, Arizona.

“Así que me pregunto, como paciente Planned Parenthood , ¿Qué derecho tiene usted para quitarme el derecho de elegir Planned Parenthood y de acceder al uso de anticonceptivos” añadió Foxx en medio de los aplauso de todos lo asistentes.

“De modo que si usted me lo puede explicar, se lo agradecería”.

Foxx, de 16 años no se detuvo y añadió preguntándole a Flake: “Si acceder a la salud reproductiva me está ayudando a tener éxito, a continuar con mi educación superior y Planned Parenthood lo está haciendo tan bien ¿por qué me niegan el “Sueño americano”?

La multitud se volvió loca.