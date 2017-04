Hombre acusado de asaltar a una mujer dice que es culpa de Trump

Los hechos sucedieron cuando Trump pidió a sus seguidores sacar a los manifestantes de un evento de su campaña

Un seguidor de Donald Trump, acusado de agredir a una mujer durante un evento de campaña el año pasado, está acusando al presidente por haber incitado a la violencia durante el acto, según señala la demanda.

Alvin Bamberger, de 75 años, está acusado de empujar a Kashiya Nwanguma durante un evento en Louisville, Kentucky, el pasado 1 de marzo de 2016. El veterano de guerra alega que no hubiera tocado a la mujer si el entonces candidato Trump no hubiera instado a sus partidarios a “sacar” a los opositores del evento.

“Bamberger no tenía ninguna intención de actuar como lo hizo”, se lee en la respuesta a la demanda presentada ante la Corte Federal de Distrito de Kentucky. “Bamberger no hubiera actuado como lo hizo si no hubiera sido incitado por Trump”.

Tres manifestantes en el evento – Nwanguma, Molly Shah y Henry Brousseau – alegan en la demanda original contra Trump, Bamberger y Matthew Heimbach que los miembros de la audiencia las empujaron después de haber sido incitados por Trump.

En un video del incidente, se puede escuchar a Trump decir a la multitud “sáquenlos” apuntando a tres personas en la multitud. Los demandantes argumentan que estaban allí sólo para “protestar pacíficamente”.

En su respuesta a la demanda, el abogado de Bamberger, Stephen Pence escribió que Trump “se comprometió a pagar los gastos legales de los que – siguiendo sus instrucciones – sacaran a los manifestantes de sus eventos de campaña”.

Pence también escribió que Bamberger admite que tocó a la mujer, pero que nunca la “asaltó”.

El veterano se disculpó en una carta dirigida la Asociación de la Guerra de Corea. En esta admitió que “físicamente empujó a la mujer por el pasillo hacia la salida”.

Lo último en este caso se produce dos semanas después de que el juez federal David Hale dictaminó que la demanda contra Bamberger, la campaña Trump y Heimbach puede proceder. El juez también rechazó la defensa de Trump que aducía la libertad de expresión en contra de las acusaciones que incitaron a los actos violencia.

“Es posible que la palabras de Trump “sáquenlas fuera de aquí” llevaron al uso de la fuerza escribió el juez federal en su concepto del pasado 31 de marzo.

Por su parte los abogados de Trump respondieron a la demanda este viernes sugiriendo que a pesar que él dijo “sáquenlos de aquí”, estas palabras no estaban dirigidas a la multitud. De igual forma dijeron que el entonces candidato pidió a los agentes de seguridad del evento no maltratar a los manifestantes.

Trump también afirmó que es “inmune” a la demanda porque él es el presidente de los Estados Unidos.