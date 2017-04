La actriz que pierde millones en su lucha por la igualdad salarial

Jessica Chastain rechaza las películas en que no cobra lo mismo que el protagonista masculino

La actriz Jessica Chastain ha dado un paso al frente en la lucha por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en la industria del cine. Consciente de que se necesita algo más que combativos discursos en contra de la brecha salarial, la intérprete se ha propuesto ahora rechazar cualquier proyecto cinematográfico en el que reciba un sueldo inferior al de sus compañeros de reparto masculinos.

“Lo que hago ahora, cuando voy a hacer una nueva película, es preguntar si nos van a pagar justamente. Pregunto qué me van a dar en comparación con mi compañero masculino. No me importa cuánto me van a pagar: soy consciente de que formo parte de una industria en la que nos pagan demasiado por el trabajo que hacemos. Pero no quiero ir a un rodaje en el que hago lo mismo que otra persona que cobra cinco veces más de lo que yo cobro“, sentencia la artista californiana en una entrevista concedida a la revista Variety.

La protagonista de “Zero Dark Thirty” (‘La noche más oscura’) -que ha compartido pantalla con estrellas de la talla de Matthew McConaughey, Matt Damon o Oscar Isaac– no hace ninguna excepción a esa regla, aunque ello conlleve tener que renunciar a grandes superproducciones.

“Hubo un proyecto importante que rechacé recientemente. Para mí, no era cuestión de dinero, el problema era la diferencia en nuestros sueldos. Lo rechacé y no me volvieron a contactar. Recuerdo que después pensé: ‘¿Pero qué he hecho? Quizá fue un error’. Pero no lo fue, porque toda la gente del mundillo se enteró de lo que había hecho. Así que fue un modo de crearme una reputación: no queréis a Jessica para algo en lo que no será compensada justamente en comparación con el otro actor. Aunque al final no hice esa película, conseguí marcar mi límite. Tracé una línea”, revela también la actriz en la misma conversación.

Ahora la estrategia de Jessica a la hora de negociar sus contrato es muy sencilla: ella únicamente pide recibir una oferta justa desde un primer momento, sin importar lo que vaya a cobrar el coprotagonista masculino, para asegurarse así de que no le dan ‘las sobras’.

“En el pasado, lo que solía pasar es que me ofrecían una película, pero no concretaban el sueldo hasta que tenían contratado a un actor. Esperaban a ver lo que sobraba para dármelo a mí, aunque hubieran contactado conmigo primero. Así que dejé de hacerlo. Ahora, si alguien viene con una oferta, pero no concreta nada, les digo adiós. Si quieres que esté en tu película, no determines lo que valgo según lo que haya sobrado”, concluye.