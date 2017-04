El crudo relato del fotógrafo que captó al aficionado de Belgrano cayendo desde la tribuna

Daniel Cáceres capturó las primeras imágenes que se conocieron de la agresión al joven fanático del Pirata, que fue arrojado al vacío por otros hinchas

Antes de que se difundiera el video de la brutal agresión a Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano que murió luego de ser arrojado desde la tribuna, lo primero que salió a la luz fue una secuencia de fotos de Daniel Cáceres. Hoy, en diálogo con Más Despiertos, por LN+, el fotorreportero cordobés contó la historia detrás de esas imágenes, que retratan uno de los momentos más crueles de la historia del fútbol argentino.

Estábamos transmitiendo fotos desde la tribuna y, de repente, comenzamos a escuchar gritos en la tribuna. Todos nos miramos asombrados, como no sabiendo qué estaba pasando. Rápidamente, apuntamos las cámaras hacia ese lugar. No entendíamos nada de lo que estaba pasando. Incluso, después del partido, nos cruzamos con el éx árbitro Baldassi y él nos contó lo que había sucedido”, narró Cáceres, que al principio no sabía lo que había sucedido.

Así lo vivió él desde la cancha: