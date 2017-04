Acusan a Harry Styles de plagiar una canción de los 70 en su nuevo sencillo

Parece que el debut como solista del exOne Direction, no está saliendo como él esperaría

El debut como solista de Harry Styles parece no estar yendo exactamente como él esperaría, ya que a las cifras de venta algo decepcionantes que ha conseguido por el momento con su sencillo ‘Sign Of The Times’ se suman ahora la sospecha de un posible plagio en otro de los temas de su disco homónimo, ‘Ever Since New York’.

Los fans de la banda británica Badfinger no han podido evitar percatarse de que los acordes de guitarra del nuevo single que el joven cantante presentó el fin de semana en el programa ‘Saturday Night Live’ recordarían sospechosamente -según ellos- a los de la canción de 1971 ‘Baby Blue’ de la banda, un parecido que se ha convertido en motivo de debate en las redes sociales.

“Esto es lo último que necesita Harry. Su lanzamiento en solitario no ha salido exactamente como él tenía previsto y esto no es más que otra distracción. Se siente muy orgulloso de su nueva música, y ser acusado de plagiar un riff de guitarra le dolería mucho“, apunta una fuente al periódico The Sun.

Por el momento, el intérprete se está manteniendo al margen de la polémica, concentrándose en promocionar su nuevo trabajo con apariciones televisivas y una entrevista en profundidad a la revista Rolling Stone, en la que se sincera sobre su fallido romance con Taylor Swift, sus buenos deseos para su antiguo compañero de One Direction Zayn Malik y el futuro del cuarteto británico. Sobre ese tema tan delicado, Harry se cuida mucho de no acabar con las esperanzas de millones de fans de verle reunido algún día con Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson.

“Me encanta nuestra banda y jamás me atrevería a descartar algo de cara al futuro. El grupo me ha cambiado la vida, me lo ha dado todo“, aseguraba en la extensa conversación mantenida con la publicación especializada en música, en la que justifica el descanso que él y el resto de chicos decidieron tomarse el año pasado como la mejor decisión que podían tomar en su situación.

“No quería saturar a nuestra base de fans. Si eres una persona corta de miras, podrías pensar que lo mejor es seguir saliendo de gira, pero todos nosotros valorábamos demasiado el grupo como para dejar que eso sucediera. Eventualmente te das cuenta de que estás exhausto y no quieres acabar con la fe de la gente en ti”.