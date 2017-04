Angélica Vale sufre discriminación en aeropuerto de Los Ángeles

La actriz mexicana ha vivido el despreció de primera mano

Angélica Vale es una de las actrices más queridas por los latinos en Estados Unidos gracias a su gran chispa en la comedia y en telenovelas como “La fea más bella”, pero esto no la ha hecho exenta a sufrir de discriminación como cualquier otro ciudadano.

En la “era de Trump” se han dado distintos casos de la negativa que hay ante los latinos que viven y trabajan en la unión americana. Vale recientemente relató a People en español sobre un incidente que vivió en el aeropuerto de Los Ángeles que la dejó completamente triste.

“Entonces voy pasando y hay una pareja de viejitos americanos que se me queda viendo y me dice ‘y ¿usted está en primera clase?’ y le digo ‘sí’ y digo aparte porque mi compañía lo paga no por mí. Y le digo ‘sí, con permiso’. Y no me dejaron pasar nunca”, dijo la hija de Angélica María a la revista.

La Vale tuvo que esperar a una empleada de la aerolínea para aclarar la situación ante la negativa de la pareja y así poder abordar al avión.

“Yo no sé a quién le dio más vergüenza, si a la señora o a mí. Porque la señora estaba muy enojada de que yo abordara antes que ella”, recordó Vale. “Las reglas no las hago yo. Yo viajo más que la señora por eso estaba preabordando cuando todavía no empezaban a abordar”, agrega.