Congresista republicano celebra deportación de “Dreamer”

El congresista republicano Steve King celebró en la tarde ayer, con cerveza en mano, la primera deportación de un DREAMer en la era Trump.

El representante de Iowa de 67 años tomó una foto de su cerveza y la subió a Twitter, donde escribió: “Primer DREAMER sin honores es deportado. Esta es por ti, Patrulla Fronteriza”.

King se refería al caso que tiene consternada la comunidad inmigrante en Estados Unidos. La deportación del joven mexicano Juan Manuel Montes, de 23 años de edad, quien a pesar de tener protección bajo el amparo de DACA hasta 2018, fue deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Montes vivía en EEUU desde los nueve años de edad con su madre y su hermano, quien es ciudadano estadounidense.

First non-valedictorian DREAMer deported. Border Patrol, this one’s for you. https://t.co/56z1b8xrJ2 pic.twitter.com/iNjKd9FHtM

— Steve King (@SteveKingIA) April 18, 2017