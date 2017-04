Detienen serie de Luis Miguel tras orden de arresto contra el cantante

El cantante enfrenta varios problemas legales

Después de salir a la luz pública la lamentable noticia de que Luis Miguel pudiera ir a dar a la cárcel por los problemas legales que atraviesa actualmente, especialmente por la demanda de incumplimiento de contrato que le puso su exmánager William Brockhaus, la casa productora que está realizando la serie del cantante, Gato Grande, está tomando sus reservas para continuar con dicho proyecto.

“Por el momento no puedo decir nada porque no estoy autorizada para hacerlo, lo único que te puedo decir es que la serie no va a salir en los tiempos que teníamos previsto, hasta nuevo aviso, no sabemos”, dijo Carla González Vargas, presidenta de desarrollo en Gato Grande, a Diario Basta.

Recordemos que en días pasados Gato Grande compartió que era posible que para el segundo semestre de este año el público podría disfrutar de la serie de Luis Miguel.

Por desgracia el cantante no la tiene nada fácil, pues el pasado lunes la jueza de California Virginia Phillips giró una orden de arresto contra el cantante, ya que El Sol no se había presentado, por tercera ocasión, ante la corte para arreglar una demanda de incumplimiento de contrato y, aunque el abogado de Luismi pidió que le dieran más tiempo, la jueza implacable pidió que arrestaran a Luis Miguel.

El intérprete de “Cuando calienta el Sol” fue demandado por su exmánager William Brockhaus por incumplimiento de contrato, de tal suerte que está solicitando a la corte que Luismi le pague la cantidad de un millón de dólares.

Pero eso no es todo, Luis Miguel sigue en el ojo del huracán y presenta otra demanda por incumplimiento de contrato por haber dejado colgado al Potrillo, Alejandro Fernández, en la gira de conciertos que tenían planeado hacer juntos.

Lo peor es que el cantante de baladas tiene otra demanda por no haber pagado el préstamo de que le hizo su disquera Warner Music por la suma de tres millones 600 mil dólares. Sin lugar a dudas, Luis Miguel está metido en un lío gordo, del cual espera salir.

Rafael Suárez