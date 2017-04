Esposa de exgobernador de Veracruz Javier Duarte huye a Londres con familiares

Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, detenido el sábado en Guatemala, viajó con familiares hacia Londres en un vuelo directo desde Colombia

CIUDAD DE MÉXICO.- La suerte de Javier Duarte de Ochoa dista de la su familia. Sin autoridad mexicana que la detuviese, Karime Macías, la esposa del exgobernador dejó Guatemala y viajó a Londres, Inglaterra. Académicos y analistas ven en esta fuga, pactos de impunidad.

Una foto publicada por funcionarios de la Fiscalía General de Veracruz y medios de comunicación muestran en un aeropuerto a Karime Macias Tubilla acompañada de sus hijos, sobrinos, su hermana y cuñado, Verónica Macías y Armando Rodríguez, respectivamente.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Gobernación, citadas por la prensa nacional, Macias Tubilla ayer tomó un vuelo de Guatemala a Bogotá, Colombia, para después partir a Londres, Inglaterra, a donde habría llegado este día.

“Mucha gente supone que pudo haber un acuerdo con Duarte para dejar libre a sus familiares, esa suspicacia podría borrarse en caso de que sí se proceda. La percepción de todos es que ella tiene responsabilidad. Y eso indigna muchísimo”, dijo José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Tanto el Ministro de Gobernación de Guatemala Francisco Rivas Lara, como la Fiscal General guatemalteca Thelma Aldana Hernández, han confirmado a este medio que la familia sólo pudo ser detenida si la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaba una orden de aprehensión por presuntos delitos cometidos en México.

Macías se encontraba en el mismo hotel, Riviera de Atitlán, junto a sus tres hijos, su hermana y concuño, cuando Javier Duarte de Ochoa fue sorprendido por la Interpol Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas se limitaron a revisar el estatus migratorio de la familia, que se encontraba en orden.

Un pasaporte falso de Karime, y otro de Duarte, nunca llegaron a las manos de la pareja al ser incautados en Chiapas en noviembre. El detenido sería el indicio que llevó a la captura del exgobernador, quien sí entró ilegalmente a Guatemala.

“A mí me parece que Duarte está haciendo gala de un altísimo nivel de prepotencia de asumir que puede disfrutar de total impunidad en este país”, dijo Iduvina Hernández, especialista en seguridad de la organización guatemalteca Seguridad en Democracia.

Mientras la atención mediática se centró en el exgobernador, Macías y su familia continuaron sin limitaciones para moverse en México y en el extranjero.

Pese a que la PGR ha confirmado que una red de personas que operó en Ciudad de México y Veracruz mantuvo escondido al exgobernador durante seis meses, ninguno de sus familiares aparece en los expedientes judiciales.

Las acusaciones en contra de Duarte no son menores. El fiscal primero de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala leyó durante 40 minutos las acusaciones en contra de Duarte durante su primera audiencia en Guatemala.

Duarte estaría implicado en la venta de terrenos en el estado de Campeche, entre las personas que Duarte invitó a invertir se encuentran Rafael Rosas Bocardo y Moisés Manzur.

¿Detención electoral?

El profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Tomás Guevara, señala que la detención de Javier Duarte en plena contienda electoral en México levanta suspicacias sobre la detención.

En junio, el Estado de México, Coahuila y Nayarit, bastiones del Partido Revolucionario Institucional tendrán comicios estatales. Mientras Veracruz, donde gobernó Duarte, tendrá comicios municipales.

Mientras el PRI y el propio Presidente Enrique Peña Nieto han celebrado la captura de Javier Duarte, especialistas sostienen que difícilmente mejorará la imagen del partido, cuyos exgobernadores estuvieron prófugos.

“A mí me parece que por el lado de Yarrington [ex Gobernador de Tamaulipas] y de Duarte no habrá una confesión que pudiera afectar directamente al Gobierno y a su partido. Es gente de ellos, aunque se haya manejado lo de la expulsión del PRI y demás, ambos son priistas de abolengo”, dijo Guevara.

La nueva vida de Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa fue exhibido este miércoles ante decenas de periodistas, que aguardaban con expectación su primera audiencia; se le vio serio, sudoroso y aguantando el marcaje de la prensa durante su paso por la Torre de Tribunales en ciudad de Guatemala, capital del país con el mismo nombre.

Las autoridades guatemaltecas pudieron haber deportado a Javier Duarte, sin embargo, una solicitud de aprehensión con fines de extradición de la PGR hizo que se iniciase el proceso de extradición que puede durar hasta un año.

Por Juan Luis García Hernández, Sin Embargo