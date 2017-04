¿Quiénes eran las 3 personas que murieron en protestas en Venezuela?

Conoce las circunstancias en las que perdieron la vida durante la "madre de todas las marchas"

Una vez más, la violencia está presente en las calles venezolanas, donde este jueves detractores del presidente Nicolás Maduro se están manifestando y están siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad.

El miércoles, la jornada de protesta en contra Maduro por la crisis que atraviesa el país, dejó al menos tres muertos.

Miles de personas acataron la convocatoria de los dirigentes políticos de oposición para salir a las calles “en la madre de todas las marchas” para mostrar su descontento con el gobierno e insistir en la realización de elecciones presidenciales.

El gobierno, que asegura que estas marchas son parte de una intentona golpista, congregó a sus seguidores en otra zona de Caracas, la capital.

Los opositores marcharon pese a que, desde que se inició la jornada de protestas, los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Bolivariana han reprimido a los manifestantes .

Según Provea, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en el país, ocho personas han fallecido desde que comenzaron las marchas, a raíz de dos polémicas sentencias dictadas a finales de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia.

La ONG Provea ha documentado la muerte de ocho personas.

Según la organización, entre el 4 y el 19 de abril murieron:

Jairo Ortiz (19 años)

Daniel Queliz (20 años)

Miguel Colmenares (36 años)

Bryan Principal (14 años)

Gruseny Canelón (32 años)

Y este miércoles, tres venezolanos más se incluyeron en esa lista. A continuación, te contamos lo que se sabe de ellos y las circunstancias en las que fallecieron.

CARLOS JOSÉ MORENO BARÓN

La información acerca de la primera muerte que se registró en las protestas de ayer empezó a circular al final de la mañana.

El ministro de Defensa de Venezuela, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter con imágenes de los tres fallecidos: a la izquierda, San Clemente Barrios. A la derecha, Paola Andreina Ramírez y Carlos José Moreno.

Un joven de 17 años recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado a una clínica caraqueña en las cercanías del lugar en donde el chico fue herido, pero no sobrevivió.

Pocas horas después del evento, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García, confirmó la noticia a través de Twitter y expresó su “consternación” por el fallecimiento de Moreno, quien estudiaba Economía en esa institución.

Cuando la familia de Moreno se despidió del chico, poco antes de que saliera de su casa, nadie imaginó que sería la última vez que lo verían con vida. El joven les dijo que iba a jugar fútbol, de acuerdo al relato que su hermana, Alejandra, le dio a varios medios de comunicación.

Dijo que su hermano era fanático del equipo de fútbol del Real Madrid y le gustaban mucho los deportes y los videojuegos.

Myriam Altuve también conocía al joven y escribió una carta que hizo pública ayer.

Altuve trabaja en las Parroquias Salesianas de Venezuela. Moreno se graduó de secundaria en julio del año pasado en un colegio perteneciente a esa orden religiosa.

“Para quienes no lo conozcan, lo vimos crecer en nuestra casa, era literalmente un terremoto, inquieto, alegre y muy tremendo”.

Y continúa: “(…) No es justo que la intolerancia y la injusticia siga apagando la vida de nuestros jóvenes, los sueños de Carlos no estaban metidos en dos maletas de viaje, quizá porque no tenía esa oportunidad, pero sueños, metas y proyectos si tenía, y muchos… ”

PAOLA ANDREINA RAMÍREZ GÓMEZ

El diputado oficialista Diosdado Cabello dijo en un programa de televisión que habían identificado a la persona que le disparó a la joven de 22 años.

La joven de 22 años murió como consecuencia de un disparo.

El hecho ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, ubicado en los andes venezolanos. En esa zona también hubo protestas en contra del gobierno.

Las circunstancias en las que Ramírez falleció no están claras, pero en varios medios de comunicación y en las redes sociales circuló un video captado por cámaras de seguridad en las que presuntamente se ve el incidente.

Allí se ve a una persona caminando por la acera sin compañía. En ese mismo momento empiezan a circular por la calle un grupo de al menos 15 motocicletas, en varias se veía a dos tripulantes.

La calidad del video no es buena, pero se aprecia el momento en el que la persona se desploma en la acera. Para ese instante, aproximadamente ocho motos le habían pasado por al lado.

A los grupos numerosos de motorizados que circulan en distintos estados del país cuando se realizan marchas se les suele identificar como “colectivos”, organizaciones que apoyan al gobierno y que, de acuerdo a las denuncias de múltiples opositores, van armados en ocasiones con la intención de amedrentar a los manifestantes.

BBC Mundo no ha podido confirmar cuál es la fuente original de ese video.

Sin embargo, Diosdado Cabello, uno de los miembros más prominentes del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSVU), se refirió al video en un programa de televisión transmitido en el canal oficial del Estado.

Cabello -quien actualmente es diputado y vicepresidente del PSUV, y ha ocupado importantes cargos gubernamentales- aseguró que ya habían identificado al responsable de la muerte de la joven. Incluso reveló su nombre y su edad.

“Es abiertamente opositor. Le disparó a mansalva a un grupo de motorizados desde su casa y la bala alcanzó a la joven fallecida”, afirmó Cabello sin presentar pruebas al respecto.

SAN CLEMENTE BARRIOS NEOMAR

Poco antes de las 7:00 pm. (hora local), el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, confirmó a través de su cuenta de Twitter la muerte de un sargento de la Guardia Nacional , uno de los componentes del Ejército venezolano.

” Informo a la opinión pública que hace 15 minutos fue asesinado por un francotirador (…) San Clemente Barrios Neomar”, indicó Saab.

El hecho ocurrió en San Antonio de los Altos, una localidad del estado Miranda, en el norte de Venezuela.

El sargento se encontraba en el lugar porque en la zona seguían congregados manifestantes que participaron en la convocatoria hecha por la oposición para protestar contra el gobierno de Maduro.