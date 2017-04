Quieren embargar bolsa de Canelo Álvarez en su pelea con Chávez Jr.

All Star Boxing, la promotora que trajo al boxeador mexicano a los Estados Unidos presentó una demanda ya que el pelirrojo no ha pagado los 8.5 millones de dólares que ordenó la corte

Mientras “Canelo” dice estar listo para enfrentar a Julio César Chávez Jr., el tapatío tendrá que llevar otra pelea, una que no puede resolver con sus puños.

A la bolsa que Saúl Álvarez ganará por enfrentar a su compatriota el 6 de mayo en Las Vegas, podrían embargarle 8.5 millones de dólares, ya que el abogado del promotor de All Star Boxing Tuto Zabala presentó una moción en el tribunal de Miami-Dade, según dio a conocer Dan Rafael de ESPN.

En junio del año pasado, el promotor ganó una demanda iniciada en 2011, en la que un jurado encontró culpable a Canelo de enriquecimiento ilícito en perjuicio de Zabala, por lo que el juez ordenó al boxeador pagar la millonaria cantidad.

Los abogados de Canelo intentaron abrir un nuevo juicio y reducir el pago, pero una jueza rechazó en marzo de este año dos mociones.

Sin embargo, hasta la fecha Álvarez no ha saldado los daños, y Alejandro Brito, abogado de Zabala, ya busca de manera legal obligar al peleador a pagar.

“El acusado Saúl Alvarez no ha pagado el monto de la sentencia según lo establecido en la orden y no parece que el acusado tenga en su posesión suficiente propiedad visible sobre la cual se pueda hacer un gravamen para satisfacer la sentencia”, escribió Brito en el docmuento que presentó en la corte y que ESPN obtuvo.

Brito y Zabala buscan que el tribunal obligue a las empresas involucradas en la promoción de la pelea (Golden Boy Promotions, HBO y MGM Grand) a dirigir hacia ellos la cantidad que “Canelo” les debe, tomándola de la bolsa que se llevará Álvarez por su pleito con Chávez Jr.

Mientras tanto, el boxeador apela el veredicto y Golden Boy Promotions ya emitió un comunicado a ESPN para defender su postura y la de su boxeador.

“Al no tener ningún boxeador importante para promover y desesperado por la publicidad, All Star Boxing ha decidido emplear una táctica legal inadecuada que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito, pero ha ganado un titular barato o dos”, dijo el portavoz de Golden Boy . “Tenemos plena confianza en que Canelo prevalecerá en su apelación y será absuelto — al igual que Golden Boy — obligando a All Star Boxing a pelear por relevancia de alguna otra manera”.