Avión de combate F-18 del ejercito de EEUU se estrella cerca a Filipinas

Un piloto de combate se vio obligado a expulsarse durante un intento de aterrizaje en el portaaviones USS Carl Vinson en el mar de Célebes, al sur de la costa de Filipinas, informó hoy la Marina de los Estados Unidos. El piloto salió con vida del accidente.

El avión de combate F/A-18E, formaba parte de la compañía de la segunda ala Aérea de EEUU y estaba próximo a aterrizar después de realizar una “operación de rutina”, dijo el comunicado de la Armada.

“No hay lesiones aparentes en este momento” añadió el comunicado y señaló que el piloto ya ha sido atendido por el personal médico a bordo del Carl Vinson .

MT @US7thFleet: #USSCarlVinson pilot ejected safely at sea, was quickly recovered. No apparent injuries – https://t.co/8jitTUtNx7 File photo pic.twitter.com/KAiuFwLcxz

— U.S. Navy (@USNavy) April 21, 2017