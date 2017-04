Exfutbolista inglés se arrepiente de no haber violado a una menor

Adam Johnson, exjugador del Sunderland y Manchester City, fue captado en un video en prisión

Adam Johnson, ex jugador del Sunderland y el Manchester City, encarcelado por mantener actividad sexual con una menor de edad se arrepintió… pero de no haber abusado de la adolescente.

En un video publicado por The Sun, el ex seleccionado inglés fue grabado a escondidas mientras hablaba con otros internos de la prisión, a quienes insinuó que hubiera preferido cometer el delito para que valiera su condena de seis años tras las rejas.

“No, ojalá lo hubiera hecho, por seis años en prisión”, respondió Adam, al ser cuestionado por otro interno sobre la supuesta violación, mientras permanecen en lo que parece ser una lavandería.

“Después del juego ella estaba pidiendo fotos todo el tiempo… Esto fue durante unos seis meses y lo que me dijo después fue: ¿’Puedes conseguirme una camiseta firmada?’. Y luego me agregó (en redes sociales). La acepté, estuvimos hablando, yo no sabía. Pensé que tenía 17, 18 (años)”, relató Johnson, quien jugó con la selección de Inglaterra en 12 ocasiones.

Durante su juicio, negó haber tenido cualquier tipo de contacto sexual con la niña de 15 años más allá de besarla cuando estaban arriba de un auto.