Foto: Lorena Herrera inicia su mañana con ‘pornografía’

La famosa sorprende con foto provocativa

La actriz Lorena Herrera encendió las redes sociales, tras una atrevida publicación a través de su cuenta de Instagram.

La extrovertida Lorena publicó una fotografía en una diminuta lencería, sin duda este acto ha robado cientos de suspiros y halagos hacia la también cantante:

“Buenos días!!!!Un poco de pornografía en la mañana. Como no me fui de vacaciones, me quede con ganas de ponerme el traje de baño!”, escribió en la instantánea

Herrera siempre roba suspiros, ya que posee una escultural figura y un abdomen de acero, gracias a una alimentación y ejercicio riguroso.

Buenos días!!!!Un poco de pornográfia en la mañana😹😹😹Como no me fui de vacaciones 😬😬😬me quede con ganas de ponerme el traje de baño! A post shared by Lorena Herrera (@lorenaherreraoficial) on Apr 18, 2017 at 8:42am PDT

Su video musical más reciente ha sido fuente de controversia también por las imágenes provocativas.

Karina Dionico