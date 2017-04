¿Tiene miedo de ser deportado? esto lo puede ayudar

Este es el listado de abogados de inmigración "Pro-Bono" en California

Existen varias organizaciones en el estado de California las cuales prestan ayuda, asesoría y representación jurídica para indocumentados sin recursos económicos.

La mayoría de estas organizaciones trabajan dependiendo de la corte migratoria en la que esté radicado el caso. Aunque la mayoría de las organizaciones en esta lista trabajan bajo o ningún costo, todo depende del caso en especifico.

Para más información sobre cómo lo pueden ayudar contáctese con sus oficinas.

Para casos en la corte migratoria de Adelanto (Adelanto, California)

Esperanza Immigrant Rights Project

1530 James M Wood Blvd

Los Angeles, CA 90015

Teléfono: (213) 251-3505

http://www.esperanza-la.org

• Asisten en diversas formas de alivio migratorio, víctimas de crímenes

• Tarifa reducida, tarifa nominal o gratuita (pro-bono) dependiendo de necesidad y disponibilidad de abogados

El Rescate

1501 West 8th St. Suite 100

Los Ángeles, CA 90017

Teléfono:(213) 387-3284

http://www.elrescate.org/

•Audiencias de fianzas, procedimientos de remoción, solicitud de libertad condicional.

• Tarifa reducida, tarifa nominal o gratuita (pro-bono)

Para casos en la corte migratoria Imperial (Imperial y el Centro, California)

El Rescate

1501 West 8th St. Suite 100

Los Ángeles, CA 90017

Teléfono:(213) 387-3284

http://www.elrescate.org/

•Audiencias de Fianzas, procedimientos de remoción,solicitud de libertad condicional

• Tarifa reducida, tarifa nominal o gratuita (pro-bono)

Para casos en la corte migratoria de Los Ángeles (Los Ángeles, California)

Kids In Need of Defense (KIND)

Los Angeles City Office

350 South Grand Ave. 32nd Floor

Los Angeles, CA 90071

Tel: (213) 892-2043

infolosangeles@supportkind.org

http://www.supportkind.org

• KIND solo representa a menores de edad y niños que están en EEUU sin compañía

Public Counsel

503 W. Jefferson Blvd

Los Angeles, CA 90005

(213) 385-2977

(213) 385-9089

http://www.publiccounsel.org

•Casos de asilo, defensa de deportaciones, casos de menores

International Institute of Los Angeles

435 S. Boyle Avenue

Los Angeles, CA 90033

(323)264-6217

http://www.iilosangeles.org

•Casos de asilo, defensa de deportaciones, casos de menores

Immigrant Defenders Law Center

634 S. Spring St, 10th floor

Los Angeles, CA 90014

(213) 634-0999

info@immdef.org

http://www.immdef.org

• Solo casos de menores que llegaron a EEUU sin compañía

Esperanza Immigrant Rights Project

Catholic Charities of Los Angeles

1530 James M Wood Blvd

Los Angeles, CA 90015

Phone: (213) 251-3505

http://www.esperanza-la.org

• Asisten en diversas formas de alivio migratorio, víctimas de crímenes

• Tarifa reducida, tarifa nominal o gratuita (pro-bono) dependiendo de necesidad y disponibilidad de abogados

El Rescate

1501 West 8th St. Suite 100

Los Ángeles, CA 90017

Teléfono:(213) 387-3284

http://www.elrescate.org/

•Audiencias de Fianzas, procedimientos de remoción, solicitudes de libertad condicional

• Tarifa reducida, tarifa nominal o gratuita (pro-bono)

Para casos en la corte migratoria de Otay Mesa (San Diego, California)

Casa Cornelia Law Center

2760 Fifth Avenue, Suite 200

San Diego, CA 92103

Tel: (619) 231-7788

LawCenter@CasaCornelia.org

http://www.casacornelia.org

• casos de asilo, víctimas de crímenes, DACA

ABA Immigration Justice Project

2727 Camino del Rio South, Suite 223

Tel: (619) 255-8810

contact@abaijp.org

http://www.americanbar.org

•Audiencias de Fianzas, procedimientos de remoción, solicitudes de libertad condicional

Rescate

1501 West 8th St. Suite 100

Los Ángeles, CA 90017

Teléfono:(213) 387-3284

http://www.elrescate.org/

•Audiencias de Fianzas,procedimientos de remoción, solicitud de libertad condicional

• Tarifa reducida, tarifa nominal o gratuita (pro-bono)

Para casos en la corte migratoria de San Diego (San Diego, California)

ABA Immigration Justice Project

2727 Camino del Rio South, Suite 223

Tel: (619) 255-8810

Fax: (619) 255-8792

contact@abaijp.org

http://www.americanbar.org

•Audiencias de fianzas, procedimientos de remoción, solicitudes de libertad condicional

Casa Cornelia Law Center

2760 Fifth Avenue, Suite 200

San Diego, CA 92103

Tel: (619) 231-7788

LawCenter@CasaCornelia.org

http://www.casacornelia.org

•Casos de asilo, niños que llegaron al país y víctimas de crímenes

Legal Aid Society of San Diego

110 South Euclid Avenue

San Diego, CA 92114

Tel: (877) 534-2524

http://www.lassd.org

• Solo casos donde no haya sido detenido

Para casos en la corte migratoria de San Francisco (San Francisco, California)

Asian Law Caucus Immigration Law Clinic

55 Columbus Ave.

San Francisco, CA 94111

(415) 896-1701

(415) 896-1702

http://www.advancingjustice-alc.org

• especializado en remoción de record criminal

Immigration Law Clinic U.C. Davis School of Law

One Shields Ave TB 30

Davis, CA 95616-5201

(530) 752-6942

•Audiencias de Fianzas, procedimientos de remoción, solicitudes de libertad condicional

Centro Legal de la Raza

3400 E. 12th Street

Oakland, CA 94601

Tel: (510) 437-1554

Fax: (510) 437-9164

info@centrolegal.org

http://www.centrolegal.org

•Victimas de crímenes, DACA, procedimientos de remoción

La Raza Centro Legal

474 Valencia St., Ste. 295

San Francisco, CA 94103

Phone: (415) 575-3500

http://www.lrcl.org

• Solo casos donde no haya sido detenido

Social Justice Collaborative

420 3rd Street, Suite 130

Oakland, CA 94607

Tel: (510) 992-3964

office@socialjusticecollaborative.org

http://www.socialjusticecollaborative.org

• Deportaciones, Audiencias de Fianzas, procedimientos de remoción, solicitudes de libertad condicional

Asylum Program of the San Francisco Lawyers’ Committee for Civil Rights

131 Steuart Street, Ste. 400

San Francisco, CA 94105

Tel: (415) 543-9444

info@lccr.com

http://www.lccr.com

• Solo casos de asilo

Community Legal Services in East Palo Alto (CLSEPA)

2117-B University Avenue

East Palo Alto, CA 94303

Tel: (650) 326-6440

immigration@clsepa.org

http://www.clsepa.org

• Asesoría y representación para detenidos sin ofensas criminales

Kids in Need of Defense (KIND)

San Francisco Office

200 Pine St, 3rd floor

San Francisco, CA 94104

Tel: (415) 694-7389

infosanfrancisco@supportkind.org

http://www.supportkind.org

• KIND solo ayuda a menores de edad y ninos que llegaron al país sin compañía