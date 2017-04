Video: De nuevo, un sorteo de Champions League despierta sospechas

Dale un vistazo a la particular manera de Lan Rush de sacar las bolillas de los bombos, que incluso desató risas

Se sortearon las semifinales de la Champions League y el primer partido en salir fue el clásico entre Real Madrid y Atlético.

Ian Rush, ex futbolista galés y embajador de la final que será en Cardiff, fue el encargado de sacar las bolillas y los medios españoles, entre ellos Marca, As y Sport, destacaron como particular la manera en que lo hizo.

Primero, sacó la bola de Real Madrid. Luego, fue el turno de la del Atlético, la cual primero la tomó y, sin dejarla de sostener, mezcló el resto (quedaban la de Mónaco y Juventus) y la sacó para dejar establecido el choque entre los equipos de Madrid. Como siempre, a la hora de los sorteos en el fútbol, es creer o reventar.