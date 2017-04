Nadia Comaneci ya tiene heredera de su leyenda y se llama Catalina Ponor

La gimnasta de 30 años de edad es la reina actual de la viga de equilibrio y no descarta llegar a Tokio 2020

Catalina Ponor, triple campeona olímpica en Atenas, se convirtió el domingo en la gimnasta rumana con más medallas en campeonatos europeos, trece, superando incluso el palmarés de Nadia Comaneci, al lograr el oro en la disciplina de barra de equilibrios en los Europeos que se han disputado en Cluj.

El triunfo tiene aún más mérito por los 29 años de la deportista, una edad a la que la mayoría de las gimnastas están ya retiradas, y porque la convierte en la única con cinco oros europeos en barra, considerado el aparato más difícil.

Fue la propia Comaneci quien colgó este domingo del cuello de su compatriota la medalla de oro, la quinta en barra que logra Ponor y la octava en su cómputo total en competiciones continentales.

La gimnasta suma ya trece medallas europeas, una más de las que logró Comaneci. Los dos últimos oros databan de 2012, oro en barra y por equipos. Atesora, además, tres platas y dos bronces mundiales y cinco medallas olímpicas: tres oros en Atenas 2004 (equipo, barra y suelo) y una plata (suelo) y un bronce (equipo) en Londres 2012.

Ponor ha vuelto con fuerza a la primera línea de la gimnasia después de que hace cinco años anunciara una retirada que no llegó a ser definitiva.

De hecho, se perfila como firme candidata a subir al podio, al menos en barra, en los Mundiales que se celebrarán en Montreal en octubre.

“Deseo que sea un pequeño paso hacia el Mundial”, afirmó tras su victoria en Cluj.

Ponor, nacida en Constanza en 1987, no piensa en retirarse y no descarta participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

“Cuando me retire, lo escucharéis de mi boca. ¿Tokio 2020? Vayamos paso a paso”, aseguró ante los medios.

Su triunfo del domingo fue un nuevo colofón a una carrera que empezó cuando tenía solo cuatro años.

“Es normal que se me caigan las lágrimas”, dijo sobre su llanto de emoción tras la victoria, “por lo que he trabajado no solo en los últimos seis meses, sino en los últimos años”, señaló Ponor.

Fue en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas cuando la joven presentó sus credenciales al mundo, logrando tres oros en barra de equilibrio, suelo y por equipos.

Tres años después de encumbrarse como la reina de la gimnasia, las lesiones le obligaron a una primera retirada de la competición activa.

Una pausa que rompió a lo grande cuando en Londres 2012 obtuvo la plata en suelo y el bronce en la categoría de equipos.

Que en 2011 se le diagnosticara una arritmia cardíaca de la que fue operada no le impidió seguir practicando deporte a alto nivel.

El país de Nadia Comaneci sufrió el disgusto de no clasificar a su equipo de gimnasia femenina para los Juegos de Río 2016, y solo obtuvo una plaza individual que fue ocupada por Ponor, quien también fue designada abanderada de su país en la ceremonia inaugural.

La deportista aseguró ayer que su nuevo triunfo abre “un comienzo de camino” para la gimnasia en su país.

Ponor ha vuelto como si el tiempo no hubiera pasado y demostrando que la experiencia puede ser más una ventaja que un lastre.