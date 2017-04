El arma más letal de EEUU parece un inocente avión de pasajeros

El E-6 Mercury no lleva armas en su estructura

Difícilmente podría encontrarse una diferencia entre el E-6 Mercury y un Boeing 707 de pasajeros. Es más, este avión considerado la aeronave más letal del arsenal con que cuenta el Pentágono, no está armado.

De acuerdo con Sébastien Roblin, experto en seguridad, historia militar y asuntos internacionales, la misión del E-6 Mercury de la Armada de EEUU es mantener la comunicación entre los altos mandos del gobierno estadounidense y las fuerzas nucleares ubicadas en mar y tierra alrededor del planeta.

El objetivo último de esta aeronave, definido como TACAMO (Take Charge and Move Out, “encargarse y desalojar”), es ordenar el lanzamiento de misiles nucleares en cualquier momento, incluso si los centros de comando apostados en tierra sufren daños o destrucción… como un control remoto letal.

Roblin publicó en The National Interest, una colaboración donde explica el funcionamiento del E-6 Mercury, un arma singular de la que poco se ha escuchado decir.

El experto señala que el gobierno de EEUU mantiene siempre un E-6 en el aire y otros en tierra. Sus sistemas están diseñados para resistir el pulso electromagnético que generaría la detonación de armas nucleares en suelo firme.

Su sistema de control de lanzamiento de misiles está basado en radio de frecuencia ultra alta (UHF), de manera que puede lanzar misiles terrestres, incluso subterráneos, de manera remota.

Se trata de buscar “la disuasión nuclear, es decir convencer a los adversarios potenciales de que ningún ataque inicial podría evitar una respuesta devastadora. Los E-6 son un componente vital para que esa amenaza sea creíble”, señala Roblin.