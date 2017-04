Disney anuncia las fechas de estreno de ‘Frozen 2’ y ‘Star Wars: Episode IX’

El 2019 no puede llegar más rápido

Disney ha hecho oficial las fechas de estrenos de varias de sus películas para el año 2019.

Entre los anuncios estuvo la secuela de “Frozen” que generó millones de ganancias para la compañía y que aún no podemos librarnos de cantar “Let It Go”. La secuela de la “aventura congelada” llegará el 27 de noviembre, 2019.

Todavía no se estrena “Star Wars: The Last Jedi”, que sería el episodio 8, cuando Disney ya tiene planeado el estreno del episodio 9. Esta saga continúa el 24 de mayo del 2019, con la cinta dirigida por Colin Trevorrow.

Una versión no-animada de “The Lion King”, dirigida por Jon Favreau, está programada para el 19 de julio del 2019.

Finalmente, la casa de Mickey Mouse también anunció el regreso de Harrison Ford como “Indiana Jones”, en una nueva secuela, hasta ahora con fecha de estreno el 10 de julio del 2020.