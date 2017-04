Quieren que él page por el muro de Trump

La pelea por el pago de los los $ 21,000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo podría haber encontrado la más irónica de las soluciones

Cuando el presidente Donald Trump ya daba por contado que tendría que postergar los planes para ejecutar su principal promesa de campaña, por lo menos hasta fines de año, con el fin de que ambos partidos logren un acuerdo sobre el presupuesto que evite la parálisis gubernamental, le llaga un auxilio de donde menos esperaba.

El senador cubanoamericano Ted Cruz, su principal y más encarnizado rival en la batalla por la nominación republicana a la Casa Blanca, acaba de presentar una propuesta de ley conjuntamente con una campaña que no por bizarras dejar de ser potencialmente ejecutables, y podrían acabar c0n la pasadilla política que está viviendo Trump.

En las primeras horas del marte 25 de abril, el senador Cruz presentó la ley ‘EL CHAPO Act’ (que puede consultarse integramente en el enlace), que pretende usar los fondos encautados al narcotráfico para la construcción del muro y otras labores de protección de la frontera. El acta, subtitulada Ensuring Lawful Collection of Hidden Assets to Provide Order (Asegurando la recaudación legal de activos ocultos para garantizar el orden), es un ingenioso juego de palabras que reconstruye con las siglas inciales el apodo del capo narcotraficante.

Simultaneamente, Cruz comenzó a promover la campaña en la web Build the Wall and Make El Chapo Pay for It! (¡Construye el muro y haz que El Chapo pague por el!) que busca el apoyo popular para respaldar el proyecto de ley en el senado.

Build the wall and make El Chapo pay for it: https://t.co/6GOMaxrCBI pic.twitter.com/Eu5xUErI6g — Ted Cruz (@tedcruz) April 25, 2017

Según cálculos de Cruz, el gobierno federal calcula el monto procedentes de las drogas y el enriqueciemiento ilícito encautado a Joaquín ‘El Chapo Guzmán’ y otros capos del narcotráfico en más de 14,000 millones de dólares que podrían destinarse a la protección de la frontera. Esta suma sería un gran alivio a los $21.6000 millones que se estima sería el costo final del proyecto.

The US government is seeking the criminal forfeiture of $14B+ in drug proceeds & illicit profits from El Chapo. https://t.co/5SElazzr9X pic.twitter.com/wkIp10NEik — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) April 25, 2017

“Los catorce mil millones de dólares serán destinados principalmente a la construcción de un muro que mantendrá a los estadounidenses seguros y que obstaculizar el flujo ilegal de drogas, armas y personas a través de nuestra frontera sur”, explica el senador Cruz en la propuesta. “Garantizar la seguridad de los tejanos es una de mis principales prioridades. También debemos tener en cuenta el impacto en el presupuesto federal. Aprovechando los activos criminales de El Chapo y otros narcos como él, podemos compensar el costo del muro y hacer avances significativos para lograr los objetivos de seguridad fronteriza establecidos por el Presidente Trump “.