Émina, “guapería” boricua con mucha fusión

Tres chicas músicos se abren paso en la Gran Manzana con una mezcla de ritmos latinos, jazz, electrónica, y otros

NUEVA YORK – Si le añades la F a Émina, el resultado es claro: fémina. Pero, para las tres féminas que encabezan la banda Émina, ser mujer es complemento y no requisito para hacer con la música “guapería”.

Una guapería que a decir de Amarilys Ríos (26) es la chispa que enciende al grupo y se propaga entre el diverso público que las sigue.

“Guapería es que no le tenemos miedo a nada. Nos paramos en la tarima y si surgió algo nuevo, yo voy a confiar de que ellas dos van a seguir, que tenemos la conexión y hacemos lo que sea”, explicó Ríos sobre el término que utilizan para describir su explosividad en el escenario.

Compuesto por esta percusionista y cantante, a quien apodan “la jefa”; Alexandra Rivera (26) (bajo y voz) y Janice Maysonet (20) en el saxofón, el grupo se formó en el 2015. Tres estudiantes graduadas del prestigioso Conservatorio de Música de Puerto Rico que con su espontánea y transgresora propuesta han calado entre salseros, fanáticos de la electrónica y otros géneros que conjugan en su propuesta.

“El principal enfoque no era que fuera un grupo de mujeres. Casualmente, somos mujeres, pero si igual Alexandra hubiese sido un varón y yo me sentía cómoda trabajando con él, pues hubiese llamado a Alexandra, el varón, ya. Y eso fue algo en lo que estuvimos de acuerdo…Sí sabemos que nos vamos a reflejar como un grupo de mujeres. Por ponerte el ejemplo del Gran Combo, no es un grupo de varones, es un grupo donde todos sus componentes son varones, son hombres. Yo quería trabajar con ellas no porque fueran mujeres, sino porque son músicos que de verdad disfrutan trabajar juntas en tarima”, plantea Ríos.

“El enfoque principal es la música; lo demás, lo que la gente sienta o perciba en nosotras, eso es decisión de ellos. Pero nuestro enfoque principal es hacer la música. Claro que va a salir fuerza femenina porque tenemos fuerza femenina”, acota Rivera.

La onda de estas chicas se mueve entre los clásicos de la salsa fusionados con la música de exponentes urbanos como Tego Calderón; además de la influencia del hip pop, jazz y electrónica.

“Todavía en estos tiempos se trata de encajonar…somos seres modernos, somos seres que hemos vivido un montón y hemos pasado por un montón de géneros y no vamos a hacer la salsa que se hacía en los 60”, argumenta Maysonet sobre la apuesta del grupo.

En el proceso, la clave está en la versatilidad, asegura Ríos. “Una de las características que tenemos es que cada una hace más de una cosa. Por ejemplo, Alexandra tiene dos teclados, ella está haciendo coro, ella está haciendo la parte del bajo con teclados, diferentes sonidos. Janice, no solamente tiene un saxofón… le da diferentes colores a los saxofones. Es ser versátiles…”, destaca la percusionista.

Émina se presentó por vez primera en Nueva York este fin de semana para el público invitado al evento “Cosa Nuestra, Pa’La Ciudad”, del emprendedor boricua Manolo López. También avivó a los presentes, este martes, en una presentación en el restaurante Guadalupe Inn, de Bushwick.

Lo próximo es el debut de su tema “Alegría”, el que desarrollaron directamente con Calderón. Además, las músicos trabajan en el lanzamiento del primer disco que se encuentra en periodo de pre-producción.

Puedes seguir a estas artistas a través de Facebook, Instagram y Twitter bajo la cuenta @eminamusicpr.