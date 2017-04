Carmen Aristegui apoya proyecto para mujeres inmigrantes y recibe reconocimiento

La periodista mexicana nos concedió una entrevista durante su visita a EEUU

NUEVA YORK.- Parece un bar, pero no lo es, aunque la música ambiental del lobby del Hotel Lexington en Mahattan brinda ese ambiente que invita a relajarse, y parece que logra el efecto, porque Carmen Aristegui se sienta cómoda en el sillón de piel frente a la cámara ante la que platica sobre su visita a Nueva York, donde apoya un proyecto para mujeres inmigrantes víctimas de la violencia doméstica y de la trata de personas.

Es justo con ese tema con el que iniciamos una plática que se extiende por más de cuarenta minutos.

“Estamos viendo cómo la vida de mujeres en Nueva York no es fácil… y AMA ha podido desarrollar proyectos productivos y emprendiendo negocios, precisamente para enfrentar mejor la realidad que les ayude a vivir en esta ciudad.

“Se les están dando las herramientas para que estas mujeres puedan salir por su propia fuerza… de que generen su propio negocio, aprendan su derechos y sorteen una vida que fue daña y tocada, al haber sido víctimas de trata”, expresó sobre el proyecto de la Asociación de Mexicanas Aliadas (AMA NYC).

Durante el evento en el Side Park Café del Mueso de Barrio, en Manhattan, Aristegui –conocida como una de las periodistas independientes más importantes en México–, sería homenajeada con el “Seeds Award 2017”, por lo que aprovechó esta plática para “agradecer este apapacho”, y además de compartir sus impresiones sobre la realidad de los inmigrantes a raíz de las políticas del presidente Donald Trump.

“Celebro que esas mujeres ayuden a impulsar proyectos incubadoras… mucho más en tiempos de Donald Trump, mucho más donde los inmigrantes tienen muchas acechanzas, donde las mujeres y los hombres deben tener las herramientas para enfrentar la ola de racismo, xenofobia y adversidad”, expresa.

¿Qué crees que generan su políticas migratorias?, le pregunto.

“La palabra es ansiedad, la palabra es temor, la palabra es incertidumbre. No sabemos cómo se va a comportar este personaje que apenas va a cumplir 100 días, puede ser que el personaje sea más faramalla que realidad”, acota.

AMA tiene una Incubadora de negocios que ayudan a las mujeres con educación y la planificación de proyectos productivos.

“Carmen Aristegui se convierte prácticamente en madrina de esta noble iniciativa y estamos muy agradecida con ella de haber aceptado nuestra invitación para apoyar esta causa”, expresó Gilda Meza, vicepresidente de la asociación.

…Y en México

Aristegui habló de la situación que se vive en México, en medio de la efervescencia pre-electoral camino al cambio presidencial en 2018, pero que ya comenzó desde ahora.

Carmen, ¿se ha dicho que a veces no quieres decir mucho de Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo proteges de algún modo?

“Lo he oído, lo he leído, me lo achacan eternamente. Sinceramente creo que por nuestra labor como periodistas debemos guardar distancia… sí, los periodistas podríamos tener una tendencia a la izquierda o a la derecha, pero hoy mismo transmitimos, no tuvimos miramiento, el segundo video… no se trata de simpatía y antipatía, nosotros tenemos que echar por delante siempre la información“, indicó.

Se refiere al caso de Eva Cadena, diputada local y candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, captada recibiendo medio millón de pesos mexicanos, una historia dada a conocer por el diario El Universal en ese país.

“Hay que buscar esa historia porque, aunque la dio El Universal, son cosas que no puedes no hacer, y no generar una percepción inadecuada de tu trabajo… sacamos el primero el segundo y, si hubiera un tercer video, también lo sacaremos“, aseguró.

A raíz del reportaje de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán sobre la llamada “Casa Blanca” que el presidente Enrique Peña Nieto le mandó a construir a la primera dama Angélica Rivera con dinero de la empresa HIGA, a la que se le otorgaría el proyecto federal para construir el tren suburbano de la Ciudad de México al Estado de México, Aristegui y su equipo de trabajo ha sido atacado de diversas formas.

“Empezó una etapa e maquinación para sacarnos del aire, una etapa que con tanta cobardía se gestó, para darnos una puñalada por la espalda… Tenemos una judicialización del tema, hay varios juicios abiertos por resolverse“, explica, para luego añadir que Joaquín Vargas, el dueño de la estación de radio MVS, donde tenía su programa matutino, y donde no se dio a conocer ese reportaje, sino en otros medios, como su propio portal, la revista Proceso y los periódicos Reforma y la Jornada, la demandó.

“Joaquín Vargas me demandó por daño moral… él considera que el prólogo que escribí para el libro (‘La Casa Blanca’) dañó su imagen, que su moral se ha visto dañada… y ha iniciado un juicio donde pretende un resarcimiento económico. Hay una sentencia de un juez de apellido Centeno (Odilón Centeno) que consideró que yo había hecho una falta, y lo pongo entre comillas, por el ‘uso excesivo de la libertad de la expresión’, lo cual me parece sorprendente”, explica y compara el hecho a los tiempos de la Inquisición, cuando se quemaban los libros “prohibidos” en plazas públicas.

Sobre el allanamiento que sufrieron sus oficinas en la Ciudad de México se dijo sorprendida de que las autoridades no hayan logrado nada, a pesar de que los culpables miraron a las cámaras de video vigilancia y dejaron sus huellas dactilares por todos lados.

¿Confías en la justicia mexicana?, le cuestiono.

“Desde luego debería apostar por el optimismo… y que el sistema mexicano actuará con imparcialidad con justicia… el mensaje que esos (los culpables) mandan es: ‘Entramos y podemos volver a entrar’. Es un allanamiento claro, es un paso previo a una agresión física… que espero no ocurra”, expresa.