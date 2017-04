Marco de la O, protagonista de ‘El Chapo’, confiesa su miedo y felicidad de interpretar al narco

Con un éxito impresionante debutó ‘El Chapo’ este domingo pasado en un capítulo doble, para luego tomar el horario de las 10/9 Pm Centro por la cadena Univision. La serie que cuenta la vida del mayor narcotraficante del mundo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, tiene como protagonista a Marco de la O, quien hasta debió engordar más de 20 libras para poder recrearlo.

En exclusiva hablamos con el actor, quien nos dice que una de sus preocupaciones mayores era que se entendiera que no estaban contando la historia de un héroe, y al mismo tiempo controlar el miedo de que tomaran represalias contra su familia por hacer este personaje.

Pregunta: ¿Cómo te sentiste de meterte en la piel, en la historia de ‘El Chapo’ Guzmán?

Marco de la O: Es difícil, es la primera vez que he tenido un personaje tan icónico, tan de película con esas historias que tiene tan controversial también… Hay gente que lo puede amar, que lo puede odiar, pero meterse en la piel de este personaje es toda una aventura, y una responsabilidad porque tener en tus manos un personaje que puede herir o hacerlo un héroe, o un villano… Es complicado, tratamos de hacer algo mucho más inteligente que no es hacerlo un héroe, ni tampoco un villano, simplemente contar es una historia que sea inteligente, y que sea de la forma más honesta de nuestra parte para que el público tome sus propias decisiones.

P: Tú eres muy distinto a ‘El Chapo’ físicamente, pero te ves muy parecido en personaje, ¿cómo lo lograste?

MDLO: Leímos como cuatro libros donde más o menos contaba la historia un poco. Aquí el problema al que nos enfrentamos es que, en esta primera temporada, se recrea la década de sus 30 años hasta los 38, entonces no hay audiovisuales… Lo primero que hacemos los actores es como documentarnos y sacar carnita de diferentes fotos o algo, pero lamentablemente este personaje pues era muy hermético, no tenía fotos ni videos, hay muy poco de él, ahora me toca a mí crear personaje, crear a mi Joaquín, crear el personaje desde mi actualidad, desde mi profesión, desde mi experiencia personal. Y le di el encaminado, el hablado, y todas las emociones… Hoy en día puedo decir que es mi Joaquín, sin ofender, sin ofender a nadie al personaje que sigue vivo, pero es tener respeto también sea lo que sea.

P: ¿Qué fue lo que más te impactó de tu Joaquín?

MDLO: Fue enterarme de cómo se hacían las cosas, de que a veces en este mundo tan frío, tan lleno de ganas de poder, y además combinados con el dinero, son una arma muy poderosa… Darme cuenta de que el gobierno, narcotraficantes y gente que tiene poder sobre la sociedad están involucrados en ese tipo de temas, donde abusan de su cargo para ejercer pobreza, para que un pueblo no pueda ser un pueblo, subyugado por el narcotráfico a cuestas de todo lo que nosotros tratamos de quitarlo… Es gente que con el poder maneja todo, incluso llevar un país como le esta pasando hoy a México.

P: Tú interpretas a un narco que está vivo, ¿en algún momento te preocupó o te dio miedo que puedan tomar represalias contra ti?

MDLO: Si pienso, pues porque tengo familia, obviamente uno piensa en sus seres queridos… El equipo de trabajo, de producción, de guionistas, de directores, con mis compañeros y yo estamos haciendo un trabajo sumamente responsable, no somos una telenovela, somos una serie, con muchos valores también morales sobre lo que la gente va a pensar, todos sabemos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos y no queremos hacer que la gente lo vea y sea inspiracional, queremos contar una historia, nada más.

P: El público ha respondido muy bien en el debut, ¿qué crees que los atrapó?

MDLO: En Latinoamérica no se había hecho algo en este formato donde son como nueve películas, porque no son nueve capítulos, porque está hecha en formato cinematográfico, una serie seria le llamo yo, donde tocamos temas muy delicados y no queremos burlarnos, y no queremos ser groseros, sino contar una historia lo más verídica posible, honestamente, inteligentemente para que también el público tome sus propias decisiones.

MIRA PARTE DE ‘EL CHAPO’: