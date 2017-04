Paquita la del Barrio a Trump: “Nadie es dueño del mundo”

La intérprete de Rata de dos patas también aconsejó a los inmigrantes

LOS ANGELES — La cantante mexicana Paquita la del Barrio regresará a EEUU en mayo para decirle a su público, mayoritariamente inmigrante, que “nadie es dueño del mundo” y que no se dejen intimidar por los, en su opinión, verdaderos “hombres malos”, en referencia al Gobierno del presidente Donald Trump.

“Nadie es dueño del mundo, una persona no tiene derecho de maltratar a otra, donde sea y por lo que sea”, dijo a Efe Paquita la del Barrio, en una entrevista telefónica desde su hogar en Ciudad de México.

La artista, que estará en un concierto el próximo 20 de mayo en Los Ángeles, es consciente que sus seguidores están viviendo momentos de zozobra ante la tensión política que atraviesa el país y, aunque no le gusta hablar de política, aseguró que los hispanos merecen su apoyo en las actuales circunstancias.

“Uno tiene que tener cojones para pasar la frontera como lo hacen muchos, todos sabemos que es muy peligroso, y eso merece respeto, mucho respeto”, afirmó la veterana artista, de 70 años.

Con la sinceridad que la caracteriza, la denominada reina de la música popular asegura que ante las amenazas que este año ha tenido que vivir la comunidad migrante por parte de Trump hay que aplicar la referencia del apóstol Tomás, ver para creer.

Mientras tanto, aconsejó que si los inmigrantes tienen trabajo “tienen que seguir ahí, haciéndolo con cariño y que les guste lo que hacen”.

La cantante hizo así referencia al discurso encendido de Trump sobre la inmigración indocumentada y a la amenaza que vertió, según medios estadounidenses, con enviar tropas a México para combatir a los “bad hombres” en ese país durante una llamada telefónica con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Con 46 años de vida artística, Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de Paquita, tiene autoridad para enviar el mensaje de resistencia contra Trump y contra lo que ella llama la “gente mala”.

La interprete de “Rata de dos Patas” recordó que, en sus primeros años de trabajo en un restaurante de la Ciudad de México, una mujer que quería que despidieran a la artista, dejaba cerca de su lugar de trabajo botellas vacías de vino para que el dueño pensara que Paquita y su hermana se las habían bebido.

“Hay seres humanos muy malos, pero eso ya pasó y hay que seguir hacia adelante, echándole ganas”, reflexionó.

Esas experiencias son las que inspiraron la serie “Paquita la del barrio, las verdades bien cantadas”, una coproducción entre Imagen TV y Sony Pictures, entre cuyo equipo de productores se encuentra Christian Gibson, hijo del actor estadounidense Mel Gibson.

La historia, que tiene como eje central la vida, obra y sufrimientos de la intérprete, se estrenó esta semana en México, aunque la artista no tuvo oportunidad de verla todavía.

“No la he visto bien, no puedo decir mucho, pero me parece bonito que la gente conozca lo que ha pasado uno en la vida”, aseguró.

Aunque las enseñanzas que pueda dejar la vida de Paquita son para el público en general, la reina de la música popular quiere que el mensaje llegue a la juventud, una generación que, en su opinión, necesita aprender el significado de la perseverancia y del trabajo duro.

Esa misma razón es la que terminó de convencer a la cantante, originaria de Veracruz a comenzar un libro de memorias.

“El tiempo se pasa y pienso hacer un libro para que los chamacos despierten, y los padres también, que tengan cuidado con los hijos” advirtió.

En uno de sus mejores momentos artísticos y de reconocimientos, Paquita tampoco rechaza la posibilidad de seguir actuando.

Su última aparición especial fue en la segunda temporada “Narcos”, la popular serie de Netflix, donde la cantante aparece en un bar interpretando su más conocido tema “Rata de dos patas” con una especial dedicatoria al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

La artista confiesa que le gustaría que le dieran la oportunidad de hacer un papel más grande, y mientras esa posibilidad llega se prepara para regresar el 20 de mayo por sexta ocasión al prestigioso Microsoft Theater, en Los Ángeles (California) donde estará acompañada por el grupo Los Rieleros del Norte.

“Voy a decirle que los quiero, es una gente (los seguidores en Estados Unidos) que uno los apoya siempre”, concluyó.