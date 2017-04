La Víbora: ¿A Eugenio se le olvida que Salma lo ignoró una vez?

A nuestra serpiente chismosa no se le escapa nadie de la farándula

Fíjense que estoy preocupada por Eugenio Derbez. ¿Por qué? Porque yo creo que sufre de Alzheimer. Y si no es eso, entonces debe padecer alguna enfermedad del cerebro que le impide recordar cosas o, peor aún, que se le olviden. Pero no hay problema, porque aquí está La Víbora lista para refrescarle la memoria, por si hace falta.

Así que quiero empezar por lo primero, y es sobre Salma Hayek y “How to be a Latin Lover”, la cinta que estos actores hicieron juntos y que estrenan esta semana. Hasta donde yo recuerdo, Eugenio se quejó en alguna ocasión de que sus “amigos” que ya estaban establecidos en Hollywood no lo apoyaron cuando estrenó “Instructions Not Included”, la película con la que debutó en la meca del cine cuando todavía era un don nadie fuera de México.

El comediante contó que le envió correos electrónicos a luminarias como Diego Luna y, precisamente, a Salma, para que asistieran al estreno de su filme en Hollywood. Lo que les pedía es que pasaran por la alfombra roja el día que la película salía al mercado, esto en el famoso teatro Chino del Paseo de la Fama. ¿Y saben qué paso? Ninguno de ellos, según palabras de Eugenio, siquiera le contestó.

¿Pero qué creen? Días después del estreno, y cuando la película fue un éxito en taquilla, muchos de estos que habían bateado al comediante, le llamaron para felicitarlo. No sé si entre ellos estaba Salma, aunque no lo dudo, porque a pesar de que Eugenio no la mencionó por nombre, dijo que quienes habían ignorado su invitación, luego lo andaban buscando para darle su palmadita en la espalda.

Para mala suerte de Eugenio, esa entrevista quedó registrada en el mundo cibernético, así que no me pueden decir que estoy inventando. Por eso ahora que veo al comediante tan feliz promoviendo su nueva cinta, y con él a Salma muy quitada de la pena, me pregunto si ya olvidó lo que dijo de ella. ¿O de plano es la manera en que funciona Hollywood?

En otras cosas, ya se puso caliente la trifulca entre Graciela Beltrán y Maribel Guardia. Todo porque la primera dijo que Joan Sebastian la “cortejó” –yo digo acosó– desde que tenía 16 años. Oír estas declaraciones irritó mucho a la vedette costarricense, según ella porque Graciela hace estos comentarios cuando Sebastian ya no está en este mundo.

Pero acá entre nos, si sacamos cuentas, esto de que el cantante andaba de pedófilo con Gracielita sucedió cuando estaba “arrejuntado” con Maribel. Y claro, siendo así, cómo la querida de turno del artista en ese entonces no se va a molestar, ¿no creen?