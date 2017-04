El nuevo sencillo incluye las participaciones de Cali y El Dandee

Maite Perroni vuelve a la escena musical con una nueva canción. La también actriz de telenovelas como “Triunfo del Amor” y “Antes muerta que Lichita” ha dado una probadita a lo que será su nuevo sencillo, “Loca”.

“Yo me he vuelto loca”, canta Perroni en el avance. “Y cuando tu me miras mi corazón explota. En el amor es nuevo y a veces se equivoca… por ti yo estoy loca”.

Para el nuevo tema la actriz se unió a Cali y El Dandee. ¡Escucha una porción de la canción aquí!