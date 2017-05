Julián Gil le contesta a quienes lo acusan de usar a su hijo e incumplir un contrarto

Mi hijo no es negociable. Pocas veces en mi vida me he sentado a escribir. Soy hombre de decir las cosas de frente. Pero en esta ocasión, después de dos días pensando y meditando; no me quedó otra opción mas que hacerlo. Sobre todo por mi hijo, que en su momento leerá cosas en las que lastimosamente, está involucrado. Señor Armando Correa, usted dice que en 20 años es la primera vez que una celebridad incumple con un acuerdo. Pues quiero que sepa que este año cumplo 30 años de carrera profesional y es la primera vez que un periodista me falta el respeto y se aprovecha de una situación delicada por la que estoy pasando para sacar provecho de su revista. ¿Está seguro que incumplí un acuerdo? ¿Se acuerda cuál fue el acuerdo? ¿Se le olvidó que me enteré por personas ajenas a su equipo que harían las fotos sin que yo supiera? ¿Por qué no comentó en su escrito que le escribí 4 días seguidos y nunca me dio una razón ? ¿Quién incumplió? ¿Usted o yo? Además quiero que sepa algo señor periodista, mucha gente me dijo que no le escribiera por su posicion en los medios. Pues si , puede que su bolígrafo tenga mucho poder, escriba de mi lo que le dé la gana, invente si quiere ; pero quiero que explique a mí , a mi familia y a la gente en qué momento tenía que pedirle permiso a usted para subir una foto de MI hijo a mis redes sociales. Por lo visto se le olvidó también lo leal que fui con usted y su revista por 3 meses exactos, en los cuales fui atacado en las redes por no mostrar a mi hijo de una manera normal como cualquier padre. Perdí amigos y mi familia se sintió ofendida porque ni una foto les podía enviar, por respeto a un acuerdo que al final usted no cumplió. Usted no fue leal. Y mucho menos después de su último escrito ( escrito por Carol j ), en el que habla de situaciones íntimas y familiares, las cuales nunca corroboró conmigo si son ciertas. Está equivocado, Sr. Correa. Los acuerdos se rompen cuando te juegan dos caras. Por mi parte, prefiero quedar fuera de su revista y ser uno de "LOS FEOS ", pero caminar con mi frente en alto!!! @armandocorrea @peopleenespanol

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on May 1, 2017 at 8:11am PDT