Raúl González con la bandera de Venezuela en el pecho, denuncia al régimen y envía mensaje al pueblo

"Llevo la arepa en la frente y el cuatro en el corazón. Si yo puedo llevar un mensaje de aliento a mi Venezuela, y que el mundo se entere de todo lo que está sucediendo lo haré"

Con la valentía que siempre lo caracteriza, Raúl González se tomó unos minutos al final de la función de su obra de teatro, ‘Gordura de Mi Vida, Un Asunto de Peso’, para desplegar la bandera de su país, Venezuela, sobre su pecho.

Junto a su compañera de escena, Bianka González, el presentador, actor, escritor y empresario, le rindió un emocionante homenaje a sus compatriotas, quienes desde las calles pelean por conseguir la libertad, y denunció al régimen de Nicolás Maduro por oprimir al pueblo.

Luego de ese emocionante momento, donde recibió la ovación de pie de los espectadores que se encontraban en la Sala Catarsis de la Ciudad de Miami, -teatro donde se despidió de la obra basada en su vida, pero sigue los sábados presentando ‘Confesiones del Pene’-, hablamos con Raúl González del emotivo momento.

“Decidí sacar la bandera al final de la función porque definitivamente para mí es una muestra de apoyo, de fuerza, de amor para mi país. Que tenga 24 años fuera de él no significa que no sienta, que no padezca lo que están viviendo todos y cada uno de los venezolanos. Todavía tengo casi toda mi familia allí, y sé por lo que están pasando.

Desde aquí, como digo siempre, ‘llevo la arepa en la frente y el cuatro en el corazón’. Si yo como comunicador puedo llevar un mensaje de aliento a mi Venezuela querida, y que el mundo se entere de todo lo que está sucediendo lo haré”, explico la estrella venezolana.

Y también le envió un mensaje de apoyo a sus compatriotas: “A todas aquellas personas que están allá afuera resistiendo y saliendo a las calles, sigan la lucha que hay que salir adelante… Cuando la noche está más oscura es porque está por amanecer… Como digo y escribo siempre: ‘paciencia y fe'”.

Raúl González a diario denuncia y comparte material sobre lo que está sucediendo con la represión en Venezuela a través de su cuenta de Instagram, @raultvgonzalez y su ‘morning show’ de radio ‘Mañana de Éxitos con Raúl y su Combo’ en Exitos 107.1 FM.