Ricardo Peláez revela las razones de su salida anticipada del América

El expresidente deportivo de las Águilas cree que se pudo haber evitado con una reunión con Emilio Azcárraga

Ricardo Peláez, expresidente deportivo del Club América, reveló detalles de cómo se dio su abrupta salida del conjunto azulcrema, luego de que anunciara que dejaría el cargo pero al finalizar la actual temporada del torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

En entrevista con Imagen Televisión, el también exfutbolista aseguró que le hizo falta reunirse con Emilio Azcárraga jean, dueño del equipo, e incluso tomarse un café, con lo que –aseguró- “no hubiera pasado absolutamente nada”.

Peláez comentó que decidió ponerle fin a su continuidad con las Águilas del América, al no ser llamado a la reunión de la directiva del próximo 7 de mayo.

“Yo me confundo cuando tengo una reunión un día antes con Yon de Luisa. Le dije que iba a hablar con los jugadores, porque siempre fui de frente con ellos, porque son los que me hacen ganar. Voy al otro día, les platico lo que va a suceder. Salgo a la prensa y por ahí se rompió, o no entendí bien, y se rompió el vínculo. Me dijeron que ya no me presentara a la reunión del 7 de mayo”, detalló quien fiera también comentarista deportivo de Televisa Deportes, antes de asumir el cargo como presidente de deportivo de la institución de Coapa.