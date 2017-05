Conoce al réferi y los jueces de la pelea Canelo vs. Chávez Jr.

Kenny Bayless será el encargado de poner orden sobre el ensogado

Son 25 años de ser réferi en el boxeo, y está considerado como uno en la profesión.

El estadounidense Kenny Bayless será el encargado de llevar el pleito “Canelo”-Chávez de este sábado próximo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Desde hace poco más de una década, Bayless ha sido el encargado de llevar las grandes peleas, y en esta ocasión, no fue la excepción.

Ha sancionado 733 combates desde que debutó como juez el 9 de abril de 1992 en un choque entre Ka-Dy King y Derrick Edwards en el Hotel Bally’s de Las Vegas.

Tuvo el honor de ser designado en 2015 para llevar el combate que más millones de dólares ha generado en la historia, Floyd Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao, que concluyó con triunfo para el primero.

Y ahora le tocará llevar la pelea entre mexicanos que, se espera, sea la de más billetes de todos los tiempos entre nacionales.

Ya conoce a los dos peleadores

Kenny Bayless, quien cumplirá esta semana 67 años de edad, ya le ha tocado ser réferi en peleas que han tenido tanto Álvarez como Chávez.

Estuvo en dos del “Canelo”: primero en la derrota que sufrió el tapatío ante Mayweather en 2013, y la otra apenas en mayo pasado cuando el tapatío noqueó al británico Amir Khan.

Con Chávez Jr. también ha fungido como tercero en el ring, en una ocasión, y curiosamente fue en suelo mexicano, cuando el sinaloense venció a Billy Lyell en Culiacán en 2011.

De primera línea

Éstas son algunas de las peleas más relevantes de Kenny Bayless en su carrera.

B. Hopkins vs. O. de la Hoya 2004

M. Pacquiao vs. Érik Morales II 2006

De la Hoya vs. F. Mayweather 2007

M. Pacquiao vs. J. M. Márquez II 2008

M. Cotto vs. A. Margarito 2008

M. Pacquiao vs. M. Cotto 2009

M. Pacquiao vs. J. M. Márquez IV 2012

F. Mayweather vs. S. Álvarez 2013

F. Mayweather vs. M. Maidana II 2014

F. Mayweather vs. M. Pacquiao 2015

S. Álvarez vs. Amir Khan 2016

M. Pacquiao vs. Jessie Vargas 2016

Los jueces del combate

Una innovadora tripleta de jueces designó la Comisión Atlética del Estado de Nevada para el combate entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez.

Grupo REFORMA analizó la trayectoria de los tres jueces: Dave Moretti, Glenn Feldman y Adalaide Byrd, y detectó que nunca han tenido la oportunidad de sancionar el mismo pleito, pero lo harán por vez primera en el combate estelar de la función que se realizará la noche del sábado 6 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Son una terna de oficiales con amplia experiencia, pues se combinan para un total de 2 mil 234 peleas profesionales.

Moretti es el más forjado de todos con 942 peleas y debutó en la profesión en 1977. Feldman tuvo su primera pelea en 1992 y acumula 870 intervenciones, mientras que la juez Adelaide suma 422 en su carrera.

El último que tuvo actividad, antes de prepararse para la “Canelo”-Chávez fue Dave, quien sancionó dos combates el sábado anterior en la Ciudad del Juego, mientras que Feldman había estado presente en una función del 15 de abril en Connecticut, y Adalaide fue parte de la tripleta que sancionó el 1 de abril el pleito entre Antonio Orozco y Keandre Gibson en el Hotel Cosmopolitan de Las Vegas.

Cabe destacar que los tres involucrados en las tarjetas ya fueron jueces en peleas anteriores del “Canelo”.

El tapatío tiene marca de 4 triunfos por una derrota con ellos, o alguno de ellos, como jueces. En mayo pasado, para la pelea contra Amir Khan –donde el mexicano noqueó– tuvo a dos de ellos en la misma noche (Byrd y Feldman).

Mientras que Chávez hijo nunca he tenido a Feldman como tarjetero. Con los otros dos oficiales, JC presenta marca de 3-1, pues Moretti y Byrd le tocaron juntos en la riña en que perdió frente a Sergio “Maravilla” Martínez.

Viejos conocidos

Los jueces Dave Moretti, Glenn Feldman y Adalaide Byrd han participado de forma individual o duplas en peleas del “Canelo” Álvarez o de JC Chávez hijo; aunque Feldman nunca ha estado con este último.

JUECES ‘CANELO’-CHÁVEZ

D. Moretti 4 (3-1) 2 (1-1)

G. Feldman 1 (1-0) 0 (-)

A. Byrd 1 (1-0) 3 (2-1)

*Entre paréntesis: peleas ganadas y perdidas.

La terna

Dave Moretti

Las Vegas, Nevada

Juez desde 1977

Promotor frecuente: Golden Boy Promotions

Boxeadores frecuentes: Floyd Mayweather Jr. (10 peleas), Manny Pacquiao (9 peleas), Saúl Álvarez (4 peleas)

Organismo frecuente: CMB

Peleas totales: 942

Debut en la profesión: 28 de junio de 1977 en la pelea de Jorge Morales y Juan García en el Sahara Hotel de Las Vegas

Glenn Feldman

Connecticut

Juez desde 1992

Promotor frecuente: DiBella Entertainment

Boxeadores frecuentes: 3 peleas con Gennady Golovkin, Wladimir Klitschko y Amir Khan

Organismo frecuente: AMB

Peleas totales: 870

Debut en la profesión: 23 de abril de 1992 en la pelea de Tommy Morrison y Kimmuel Odum en Foxwoods Resort

Adalaide Byrd

Las Vegas, Nevada

Jueza desde 1997

Promotor frecuente: Golden Boy Promotions

Boxeadores frecuentes: 3 peleas con Floyd Mayweather Jr., Shawn Porter, Raymundo Beltrán, Manny Pacquiao, Brandon Ríos y Amir Khan

Organismo frecuente: OMB

Peleas totales: 422

Debut en la profesión: 28 de octubre de 1997 en la pelea de Omar Sheika y Pat Pemsley en Blue Horizon en Filadelfia