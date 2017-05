Sismo de magnitud 3.0 sacude a Santa Mónica

Un terremoto con una magnitud de 3,0 golpeó a Santa Mónica este lunes por la noche, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El USGS informa que el terremoto golpeó a una profundidad de aproximadamente 5,4 millas a las 22:28 de la noche.

Según señaló la sismóloga Lucy Jones la probabilidad de que el terremoto fue un sismo inicial es del 5 por ciento. Añadió que la posibilidad de que este sea un movimiento inicial a un terremoto mucho más grande es menor.

Chance this is a foreshock is 5% – just like all quakes. Chance it is foreshock to a big quake is much much smaller

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) May 2, 2017