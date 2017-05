Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Viernes 5 de mayo

Honran a Blanquita Trabold

Este viernes 5 de mayo se realizará una misa en honor a la recién fallecida Blanquita Trabold a las 11 am en la iglesia católica St. Margaret Mary, localizada en 526 N. Park Avenue en Winter Park. Tras culminar la misa, se llevará a cabo el entierro en el Glen Haven Memorial Park, 2300 Temple Drive, Winter Park, Florida 32789.

Cinderella con Orlando Ballet

Una mezcla de ballet y jazz da un nuevo giro a la historia de Cenicienta en el espectáculo ‘A Cinderella Story’, de Orlando Ballet. Del 5 al 7 de mayo en Dr. Phillips Center (445 S. Magnolia Ave., Orlando) Información: orlandoballet.org

Sábado 6 de mayo

Servicios médicos gratis

La organización no lucrativa ‘I am for you’ ofrecerá en Kissimmee servicios médicos, dentales y de la vista gratuitos, este sábado 6 de mayo de 8 am a 2 pm. Habrá también música, comida y entretenimiento para los niños. Será en Ciudadanos del Reino de Dios, 1019 N. Main St., Kissimmee. Información: 407-274-4413

Domingo 7 de mayo

Evento anual del Cinco de Mayo

Telemundo Orlando, el Consulado de México en Orlando y la Ciudad de Apopka invitan al festival de Cinco de Mayo que se realizará de 11 am a 7 pm en Northwest Recreation Complex, en 3710 Jason Dwelley Park, en Apopka. Entrada $10, menores de 18 gratis. Información: 407-888-2288

Sábado 13 de mayo

La mujer y la poesía

AIPEH, en su décimo aniversario, rinde homenaje a las madres poetisas y escritoras. De 2 pm a 4:30 pm en la Biblioteca del OCLS (870 N. Chicasaw, Orlando). Detalles en http://www.aipeh.org y aipeharts@gmail.com

Domingo 14 de mayo

Carlos Vives

El destacado cantautor colombiano Carlos Vives se presenta este domingo 14 de mayo en el Amway Center de Orlando (400 W. Church St., Orlando). Información en amway.centerorlando.com

Jueves 18 de mayo

Taller sobre plan de negocios

Ser Colombia y PROSPERA invitan a un taller sobre cómo elaborar un plan de negocios, impartido por Karen Vergara. Es gratis y se realizará el jueves 18 de mayo a las 6 pm en 7457 Aloma Ave. Suite #201, Winter Park, FL. Más información: info.SerColombia@gmail.com o 407 782 2666

Viernes 19 de mayo

Spring Hat Show en apoyo a Hope Community Center

Lo mejor y más nuevo de la moda en sombreros se presentará en Eddie V’s (7488 Sand Lake Rd) de 11 am a 3:30 pm, con la participación de Bebe & Liz Boutique. Un evento del grupo Pinceladas de Mujer, dirigido por Carol Carbia, a beneficio de Hope Community Center, una destacada organización comunitaria de la región. Habrá lunch, subasta benéfica, show de moda y una competencia de sombreros en categoría elegante y primaveral en la que las invitadas pueden participar. La $60. Más información en http://www.paypal.me/Pinceladas

Sábado 20 de mayo

Sociedad Cubana de Orlando

Para celebrar sus 32 años y la independencia de Cuba, la Sociedad Cubana de Orlando invita a una cena-baile el próximo sábado 20 de mayo a partir de las 7 pm. Entrada: $15. Informes: 407-716-4618 y 407-277-8456

Martes 27 de junio

Diana Ross

La legendaria Diana Ross se presenta en el Dr. Phillips Center (445 S. Magnolia Ave., Orlando) el martes 27 de junio, 7:30 pm. Información en http://www.drphillipscenter.org

Viernes 21 de julio

V Feria Internacional del Libro Dominico-Hispano

La Organización Latino Americana de Asistencia Social (OLAS) invita a la V Feria Internacional del Libro Dominico-Hispano, este 21 y 22 de julio en el Hotel Crowne Plaza Orlando Universal, 7800 Universal Blvd, en Orlando. La feria está dedicada a Pedro Mir y el país invitado es Perú. Información en http://www.olasonline.org y 407-715-4858

Sábado 29 de julio

Prince Royce

La maravilla de la bachata de Prince Royce llega al Amway Center de Orlando, este sábado 29 de julio. Información en amway.centerorlando.com