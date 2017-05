Blanquita Trabold, una dama solidaria e inolvidable

La recién fallecida directora ejecutiva de Casa de México fue una incansable benefactora de la comunidad mexicana e hispana en general en la Florida Central. Su ausencia duele y ella hará falta, pero su legado de bondad y servicio es inspirador y perdurable

A donde llegaba Blanquita Trabold acaparaba las miradas. Su presencia de dama distinguida se imponía. Pero más allá de su elegancia, en ella había algo especial.

Fue una mujer que, sin lugar a dudas, vivió para servir y hacer de lo imposible lo posible, para atender a los pobres y a todo aquel que necesitara de una mano que lo socorriera en tiempos de dificultad.

Quien conoció su inmenso legado de servicio y su entrega desinteresada podrá entender lo que significó para la comunidad de la Florida Central y, en especial, para la comunidad mexicana, el deceso, este pasado viernes 28 de abril, de la directora ejecutiva de la Casa de México en Orlando.

Trabold nació en Toluca, México. Allí ejerció como educadora hasta que a principios de los años 60 se estableció en Estados Unidos junto a su esposo, el reconocido Dr. Fred Trabold. Aunque desde niña siempre estuvo involucrada en diversas actividades caritativas, Blanquita aseguró que su labor por sus “queridos mexicanos” comenzó al ser testigo de las necesidades de los trabajadores de los campos de manufactura y agricultura y de sus familias.

Mencionó que fue el señor Tirso Moreno, presidente de la Asociación Campesina de Florida, quien le ayudó a lograr ese primer contacto con los más desaventajados. Luego, en 2002 tomó la valiente decisión de encabezar la Casa de México, una organización establecida inicialmente por el Consulado de México en Orlando.

“Blanquita rescató la Casa de México. Para lograr ponerla a funcionar, le pidió a su esposo que le donara $5,000 dólares. Desde entonces Blanquita trabajó gratuitamente, poniendo su intelecto, tiempo, recursos y corazón para atender las necesidades de su comunidad mexicana”, comentó Dora Casanova, publisher de La Prensa.

Por 15 años al frente de la Casa de México, Blanquita logró ganarse la confianza de un sin número de organizaciones, instituciones y empresas que la apoyaban y hacían posible que cientos de familias lograran acceso a servicios de salud y oportunidades educativas. Cabe destacar que gracias a Blanquita y al apoyo incondicional que recibía de un selecto grupo de médicos y otros profesionales de la salud, muchísimas personas lograron recibir tratamientos, cirugías y atención médica que cambiaron sus vidas.

“Blanquita se destacó por ser una de las líderes más prominentes de Orlando. Fue una mujer que contribuyó a nuestra ciudad a través de la preservación de la cultura y tradiciones mexicanas y liderando Casa de México. Me siento consternando por su fallecimiento”, dijo el alcalde de Orlando, Buddy Dyer.

La doctora Antonia Novello, que fue cirujana general de Estados Unidos, dijo que Blanquita “era una mujer de carácter fuerte y grandes convicciones. He perdido a una amiga, segunda madre y confidente. No puedo olvidar que dio sus últimos 15 años de su vida a la búsqueda de la salud y beneficios de sus queridos mexicanos. No creo que haya habido en la comunidad hispana de la Florida Central una mujer de mayor impacto que Blanquita Trabold”.

En las redes sociales, la comunidad de la Florida Central se ha desbordado enviando condolencias a la familia de Blanquita, resaltando su ardua labor, su legado y su compromiso con esta comunidad.

Por su parte, el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, comentó que próximamente se anunciará una actividad en las instalaciones del Consulado de México para honrar y celebrar la vida de Blanquita, “una mujer que fue y siempre será recordada como el corazón de México aquí en Orlando”.

“Blanquita fue una mujer que, a pesar de sus condiciones de salud, demostró su alegría y energía hasta el último momento”, expresó Jorge Becerra, gerente de turno de Aeroméxico y presidente de la Junta de Directores de Casa de México. En nombre de todos los integrantes de la Junta de Directores, Becerra aseguró que el compromiso con la Casa de México y el legado de Blanquita seguirán más fuerte que nunca. “Queremos seguir adelante con la misión de Casa de México, que es promover nuestra cultura y los valores mexicanos. Pero más aún, nuestro deseo es seguir trabajando fuertemente en esta área de ayuda humanitaria que estableció Blanquita y que ha logrado impactar de forma tan positiva a la comunidad”, destacó Becerra, quien adelantó que este año Casa de México rendirá un muy merecido homenaje póstumo a Blanquita durante el evento Gala-Concierto Independencia de México a celebrarse en el mes de septiembre.

“Nos toca celebrar y continuar el legado que Blanquita con tanto esfuerzo y trabajo construyó”, dijo el ejecutivo.

Su devoción guadalupana

En una entrevista que le hice a Blanquita el año pasado, recuerdo que ella quiso que le tomara las fotos para acompañar la nota con la imagen de la Virgen de Guadalupe que adornaba su oficina. Con una emoción especial dijo “Esa es la virgen de Guadalupe. Ella es la que me quiere aquí. Me ha hecho muchos milagros. Yo me volteo hacia ella, le pido y ella me responde. Cuando la Virgen me diga vente Blanquita, yo me voy feliz”.

Ante el inesperado deceso de Blanquita, se anunció que la actividad de celebración del Cinco de Mayo en el City Hall, fue cancelada.

—

Una despedida para Blanquita

Para los que deseen unirse a los actos fúnebres, la familia de Blanquita Trabolt anunció que este viernes 5 de mayo se realizará una misa a las 11 am en la iglesia católica St. Margaret Mary, localizada en 526 N. Park Avenue en Winter Park. Tras culminar la misa, se llevará a cabo el entierro en el Glen Haven Memorial Park, 2300 Temple Drive, Winter Park, Forida 32789.