Canelo Álvarez no quiere recibir el cinturón huichol del CMB

El tapatío aclaró que no es algo contra la comunidad huichol, su negativa se debe al Consejo Mundial de Boxeo y a su presidente Mauricio Sulaimán

Saúl Álvarez confirmó a su llegada a Las Vegas que no recibirá el cetro huichol que mandó confeccionar el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) si gana el duelo “Canelo”-Chávez.

El tapatío aclaró que no es algo contra la comunidad huichol. Su negativa se debe al CMB y al presidente del organismo, el mexicano Mauricio Sulaimán.

El exmonarca Superwelter y Mediano del CMB dijo que desde que se negociaba el combate ese cetro no estuvo considerado.

“Desde un inicio no iba el CMB (a avalar la pelea), para empezar, aún haciéndoselo saber al señor Sulaimán, que no iba el CMB, comenzó por su lado a hacer el cinturón huichol, y yo sabía que iba a empezar a decir que no quería un cinturón hecho por mexicanos, y es exactamente lo que está pasando en este momento.

“Mis respetos para los huicholes, desde los 14 años conozco gente huichol en Nayarit, pero el señor Sulaimán se agarró de ahí para hacer crecer que soy el malo”, expresó. “Hay muchos intereses detrás de ese cinturón, exhibiéndolo en Interjet, en hoteles, ¿por qué’, porque hay intereses, tiene la marca en el cinturón, que pagan, hay muchos intereses”.

La relación entre Saúl y el CMB se fracturó cuando tuvo que dejar el cetro Mediano hace un año. Se ordenaba una pelea entre Álvarez y Gennady Golovkin, que no se concretó.

“No es un organismo que se puede respetar. Yo me gané ese cinturón a base de sacrificio y de huevos, y va y se lo da (a Golovkin), así no más, ‘es tuyo’, ¡mira qué huevos!”, agregó.

Recuerdan a ‘Canelo’ apoyo

En cuanto Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), llegó este martes a la Ciudad del Juego se enteró de la postura de “Canelo” de no recibir el cinturón huichol del CMB si gana el duelo del sábado ante Julio César Chávez hijo, y le recordó que su organismo siempre lo ha apoyado.

Saúl Álvarez dijo que no quería que el CMB estuviera inmiscuido en el combate. Que había muchos intereses de por medio.

Al respecto, Sulaimán comentó que lo único que ha recibido el tapatío del CMB es amistad.

“‘Canelo’ debe concentrarse en la pelea y, por respeto al boxeo y a México, no considero apropiado entrar en controversias que lastimen lo importante que es esta pelea entre dos mexicanos.

“Lamentablemente está mal informado de muchos aspectos. Lo único que el ‘Canelo’ ha recibido del CMB es amistad y apoyo incondicional. La única intención es promover a México y su cultura”, expresó.

Sulaimán reiteró que deseaba la mejor de las suertes a ambos mexicanos el sábado en la T-Mobile Arena.

“Los mexicanos necesitamos unirnos y mostrar fortaleza y demostrar al mundo la grandeza del boxeo mexicano”, dijo.