Tips para manejar al jefe que escribe por WhatsApp fuera del horario laboral

Cómo administrar la respuesta (o ignorar el mensaje) de manera elegante

A un jefe no se le habla con la misma franqueza que a un colega, salvo en condiciones muy especiales. Así que la situación es delicada, pero voy a recomendar algunas alternativas.

La primera: recurre a tus compañeros, a aquellos con los que tengas confianza. Ellos conocen a tu jefe y seguro tienen estrategias distintas para lidiar con este problema. Lo más fácil sería copiar alguna; tal vez te cuentan que si le contestas el lunes no pasa nada, que él no se enoja ni insiste, uno nunca sabe.

La segunda: el mensaje impersonal. Cuando yo era niña, mi maestra de quinto grado tenía una estrategia muy especial para avisarle a una familia sutilmente que su chico tenía piojos.

Ponía en los cuadernos de comunicación una nota sin nombrar a nadie, que decía que había pediculosis en el grado y que era importante que revisaran las cabezas de sus hijos, pero no la ponía en todos: solamente en los cuadernos de los chicos que ella sabía que tenían las cabezas superpobladas.

Los chicos no nos dábamos cuenta de que eso no iba a los cuadernos de todos, así que no nos sentíamos avergonzados, pero los padres sí (a mí mi mamá me lo explicó de grande) y así sabían que iba en serio.

Por qué te cuento esta historia: porque confrontar a tu jefe de forma directa es demasiado, pero si hay un grupo de WhatsApp puedes mandar un mensaje abierto preguntando sobre el tema sin ser impertinente. Algo como: “Hola a todos: quería consultar sobre la política de la empresa en relación con los mensajes los fines de semana. Me interesaría saber qué hacer para evitarme malentendidos y no molestar a nadie de más. Saludos y gracias”. De este modo, tu jefe se ve obligado a explicitar su política sin sentirse interpelado o acusado de nada.

Y si todo falla, se puede probar con un entusiasta mensaje de aplazo: “hola Jorge, perfecto, entendido, ¿te parece si lo veo el lunes?” Lo más probable es que te diga que sí. Si no, ya cae fuera del ámbito de influencia de esta escritora.