Condenan a 26 años de prisión a hombre que le sacó los ojos a su expareja

Mauricio Ortega recibió tres condenas, una de ellas por "feminicidio frustrado"

CHILE.- Tres magistrados del Tribunal de Coyhaique, Chile, condenaron a Mauricio Ortega a 26 años de cárcel, que es el resultado de tres condenas, dos de 12 años y 180 días por “feminicidio frustrado” y “lesiones graves y gravísimas en grado consumado”, y una más de 540 días por “violación de morada”.

El hombre fue acusado por sacarle los ojos a su expareja Nabila Rifo, quien fue hallada una mañana por unos transeúntes cerca de su casa.

Tras cumplir sus condenas, Ortega no podrá acercarse a su víctima durante dos años.

Esta historia se remonta al 14 de mayo de 2016, cuando la pareja cenaba en compañía de amigos. Todos habían bebido alcohol. Al calor de la fiesta, la pareja comenzó a discutir por dinero y porque ella había insultado a uno de los invitados.

Según ella cuenta, su esposo empezó “a golpear la lavadora, la puerta”, luego la golpeó a ella con el puño cerrado, pero aprovechando que él estaba borracho, ella salió a la calle, a donde fue perseguida.

Ella intentó parar la pelea. “No peleemos”, afirma que le dijo. Se dio la media vuelta y fue cuando Mauricio la golpeó en la cabeza con una roca. “Me hice la muerta para que no me siguiera pegando”. Luego sólo recuerda que despertó en el hospital con los ojos vendados. “¿Qué me pasó?”, preguntó. Las enfermeras dijeron que un accidente. “¿Volveré a ver?”, preguntó para recibir una negativa como respuesta.