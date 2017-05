Crece el interés por expansión comercial entre Puerto Rico y Orlando

Empresarios de 15 compañías puertorriqueñas de visita comercial en Orlando destacaron las oportunidades que brinda esta región y sus deseos inmediatos de expandir sus empresas para atender a la gran población puertorriqueña e hispana que reside en la Florida Central.

“No sentimos orgullosos que, debido a la inclusividad, calidad de vida, oportunidades económicas y educativas que ofrece nuestra ciudad, nos hayamos convertido en un lugar atractivo para negocios que desean servir a nuestra comunidad diversa”, precisó el alcalde de Orlando , Buddy Dyer, al dar la bienvenida a la delegación comercial liderada por la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (PRTEC).

Ricardo J. Llerandi, director ejecutivo del PRTEC, dijo:“estamos muy contentos y entusiasmados con los resultados hasta ahora. Hay buenas posibilidades de hacer negocios y esperamos que superemos los resultados de misiones anteriores, hasta aquí ha superado nuestras expectativas”.

De igual modo, dijo que hay interés de más empresas puertorriqueñas en expandir sus negocios y esperan en el futuro realizar otra misión comercial multisectorial o de empresas específicas.

“El alto nivel de concentración de hispanos residiendo en el estado de Florida y el acceso estratégico a la región sureste de los Estados Unidos hacen de Orlando un mercado natural para las compañías puertorriqueñas”, agregó.

De acuerdo a la organización Hispanic Federation (HF), en 2016 un millón de boricuas residían en Florida; un aumento de 76% entre los años 2000 y 2010.

Orlando se ha convertido en un imán para los nuevos negocios y la expansión de grandes empresas de la isla con éxito en la zona, como Melao Bakery, El Mesón y Titan Products of Puerto Rico, entre otros.

La delegación de negocios puertorriqueños estuvo compuesta por All Around Services, Apiarios Caraballo, Ballester Hermanos, Consortium PR (Knox Medical), DAD Developers Contract, Destilería Coquí, Irontech, Inc., Molinos de Puerto Rico, Olein Recovery Corp., Omega & Delta, PAMSI, Picart Global, Prinomo, SkyTec, Inc. y Toledo Fine Locks.

Para Jorge Toledo, presidente de Toledo & Compañía, empresa que exporta productos como cerraduras, candados y equipos de seguridad inteligente residencial y comercial, el mercado comercial en la Florida Central es muy promisorio: “veo tanta construcción que es una gran oportunidad para nuestra empresa. Y también vemos cómo nos han recibido, hay una gran apertura, me gusta eso, hay una necesidad, una gran demanda de más industrias. La ciudad las necesita y aquí venimos nosotros”.

Al mismo tiempo, elogió las facilidades que se brindaron a esta misión para cumplir sus objetivos.

“Esta misión ha sido excelente, estas misiones enseñan a empezar a hacer algo, luego le toca a uno seguir repitiendo las visitas, seguir probando que las promesas que le estás haciendo a esos potenciales clientes las vas a cumplir y también de desarrollarte en mercados latinos y anglo”, enfatizó Toledo. Espera que dentro de un mes sus productos se vendan en Home Depot en Kissimmee.

La misión comercial, dirigida por Diana Bolívar & Associates, incluyó más de 170 citas de negocios y orientaciones presentadas por expertos en el mercado, logística comercial y regulaciones legales para el comercio en la Florida.

Para Diana Bolívar esta delegación llegó en un momento oportuno para ambas regiones que concreten negocios y beneficien ambas regiones tanto a Puerto Rico como la Florida Central.

“Orlando es el trampolín a Latinoamérica, y del suroeste de Estados Unidos, el que esté haciendo negocios con Orlando está haciendo negocios con el mundo. Poder trabajar con estos empresarios que han hecho cosas maravillosas en Puerto Rico y saben que pueden regresar a Orlando con intenciones empresariales de cómo expandir sus negocios y no dejar su isla es algo tan bueno e importantes para las dos regiones, porque estamos hablando de negocios bilaterales, que es como debe de ser. Y se le da la oportunidad a Puerto Rico a que el mundo los conozca y aquí en Orlando saber que vienen empresas de este calibre a hacer negocio, eso es un valor agregado no solo para Puerto Rico sino también para la ciudad de Orlando”.

La agenda también incluyó seminarios sobre cómo hacer negocios en Florida, y negocios con Walt Disney World y el Departamento de Transporte de Florida, entre otros.

A la actividad asistieron funcionarios como Luis Rivera Marín, secretario de Estado de Puerto Rico; Luis Figueroa, director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en Florida: José Álvarez, alcalde de Kissimmee; negociantes locales y líderes de la comunidad hispana.

“Veo tanta sinergia trabajando en conjunto por una misma meta. La ciudad de Orlando, la ciudad de Kissimmee, HCCMO, Prospera, la Cámara de Comercio Puertorriqueña de la Florida Central, el gobierno de Puerto Rico, los empresarios de Puerto Rico, lo que estamos creando, dando la oportunidad para expandir sus negocios hacia la Florida Central. Y ya estamos en conversaciones en la Florida Central para ir a Puerto Rico, en el sector de la aviación y educación”, dijo Figueroa.

Marín añadió: “Estamos muy entusiasmados, ya la interacción entre Puerto Rico y la Florida Central se daba de manera orgánica donde puertorriqueños abrían sus empresas buscando mejores oportunidades, pero qué bueno si lo hacemos de una forma coordinada y lo facilitamos, en este caso el gobierno de Orlando con el gobierno de Puerto Rico, para asegurar que en el área de logística, permisos, consultores legales, finanzas, entre otros, se facilite ese proceso”.

Los ejecutivos enfatizaron que la idea es que las empresas boricuas amplíen sus negocios, no dejen la isla y que toda empresa con ganas de expandirse a Florida tenga las facilidades para ello.

Eduardo Colón, propietario de Melao Bakery, ofreció sus platillos boricuas en la actividad y dijo sentirse feliz de ver el desarrollo de empresas de su isla y que tengan este respaldo. “Aquí hay mucho terreno para construir. Lo más importante es ajustarse al sistema, es completamente diferente, tenemos que venir con la mentalidad americana. Mantenerse enfocado… en mi cas, me levanto cada mañana con una fe grande en Dios”, expresó Colón.

Apostando a este mercado, Willer Vélez, propietario de Willer’s SuperMarket, abrirá en junio la primera cadena de ese supermercado puertorriqueño en Florida, en la plaza Mill Creek, en Kissimmee.

“Es un supermercado con productos de Puerto Rico y latinoamericanos, para poder ayudar a los manufactureros de Puerto Rico. Ellos no pueden exportar, nosotros vamos a consolidar todo en uno de mis almacenes para exportarlo por medio de este servidor y darlo a conocer en toda la Florida”, dijo Vélez.

Ricardo Caraballo, director ejecutivo de Apiarios Caraballo, los mayores productores de miel en Puerto Rico, dijo: “Creemos que hay un nicho que podemos entrar por el tipo de producto especializado que tenemos. Ya tenemos presencia con nuestros productos de miel 100 % pura en los supermercados Bravo a través de Titan Products of Puerto Rico, pero queremos expandirnos a otros mercados como el área de alimentos y comidas y hoteles”.

Rafael Julia, director de ventas y mercadeo de Titan Products of Puerto Rico, en Orlando añadió: “Es como ver un sueño hecho realidad. Prácticamente fuimos los primeros que iniciamos el proyecto de una compañía netamente puertorriqueña de dar el salto y traer con nosotros productos manufacturados en la isla. Nos alegra ver tantas caras conocidas, hay espacio para todos”.