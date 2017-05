Sale a la luz tercer video de Eva Cadena recibiendo más dinero

Un reconocido diario mexicano difundió un nuevo clip en donde se ve a la diputada, cuyo paradero en este momento es desconocido, recibiendo varios miles de dólares de empresarios veracruzanos

La diputada mexicana Eva Cadena, quien no se presentó ante la Fiscalía que la investiga por supuestamente recibir recursos para el líder izquierdista Andres Manuel López Obrador, fue grabada una tercera vez recibiendo dinero de unos empresarios para impulsar una ley del Congreso de Veracruz.

La excandidata a la presidencia municipal de Choapas (Veracruz) por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) protagonizó un tercer video, divulgado este miércoles por el diario “El Universal”, en el que varios empresarios le entregan 1 millón de pesos (53.248 dólares) para impulsar una ley a su favor.

“De lo que usted este… me prometió, bendito Dios que no fueron tres millones y medio, que nada más fue uno”, dice el supuesto empresario a Cadena, quien no compareció a la citación de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La diputada le precisa al empresario que la aprobación de la ley no va a estar para el día siguiente, ya que la Junta de Coordinación Política discute la aprobación del presupuesto solicitada por el gobernador.

Aunque en la grabación no se precisa la fecha del encuentro, el presupuesto para el estado de Veracruz fue aprobado en el Congreso local el pasado 30 de diciembre.

Pese a que el empresario le pide algo más a Cadena, quien le agradece que le entregue el dinero, la legisladora le explica que no puede ir más allá de modificar la ley, debido a que esa es su función como diputada de Veracruz.

Asimismo, Cadena reconoce que la modificación fue un compromiso “a modo” de los empresarios y no quiere tener problemas después: “Pues yo ya se las puse a modo, ahora sí. Cumplí mi compromiso y hoy quiero dejarlo claro porque no quisiera después tener problemas”.

El empresario le pregunta a la ex andidata si le van a aprobar el presupuesto estatal al gobernador, Miguel Ángel Yunes, y le responde que no “porque les podrían expulsar del partido”.

Puesto que Cadena no se presentó hoy a la cita con la Fepade, la Fiscalía informó en un comunicado que se “le hará efecto apercibimiento para su presentación forzosa por medio del auxilio de la fuerza pública por no haberse presentado sin causa justificada”.

Por su parte, el director de comunicación de la Fepade, José Antonio Licea, informó a Efe que no ha habido más señales por parte de Eva Cadena y señaló que las fuerzas públicas se desplazaron desde el mediodía a su domicilio de Choapas para ir a buscarla.

El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, afirmó que la Fiscalía continuará con la investigación independientemente de lo que Cadena declare o de si hace uso de su derecho de abstenerse a declarar y añadió que se está analizando el tercer video publicado hoy por “El Universal”.

“Estamos observando una serie de conductas que podrían dar origen a otro tipo de delitos que no son competencia de la Fiscalía, como el origen de recursos de procedencia ilícita o inclusive temas relacionados con el mal uso de la función que tenía o que podría tratarse hasta de lavado de dinero, en este caso lo que se haría es dar vista a las autoridades competentes para que den seguimiento a esta investigación”, señaló.