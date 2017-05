¿Puedo traer a mi esposa si tengo visa de estudiante?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de un lector que tiene visa de estudiante y desea traer a su esposa a los Estados Unidos.

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Soy peruano y estudio en una universidad de Estados Unidos con una visa F-1. ¿Puedo traer a mi esposa para vivir conmigo? –Ernesto A.

Ernesto, tu esposa podría vivir temporalmente contigo en los Estados Unidos si logra obtener una visa F-2 y es admitida por un oficial de aduanas. A continuación te explicó el proceso y documentos necesarios para obtener esta clase de visa.

Primero, debes contactar al Oficial Designado de tu Universidad (Designated School Official, en inglés) y solicitar un Certificado de Elegibilidad para un Estudiante en Estatus de Noinmigrante (Formulario I-20A-B, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status, en inglés) para tu esposa. Como parte de este proceso tendrás que demostrar que sigues cumpliendo los requisitos para una visa F-1, que estás casado con tu esposa y que tienen suficientes recursos para mantenerse en los Estados Unidos.

Si consigues el Formulario I-20A-B para tu esposa, ella podrá solicitar la visa F-2 en el consulado estadounidense en Perú usando el Formulario DS-160, Solicitud de Visa de Noinmigrante, y pagando la cuota correspondiente. Además, tu esposa deberá:

Presentar un pasaporte válido junto con una foto digital a color que sea reciente.

Presentar los Formularios I-20A-B a nombre tuyo y de tu esposa emitidos por la universidad donde estás estudiando.

Presentar evidencia que demuestre que actualmente eres estudiante universitario en la institución académica que emitió el Formulario I-20A-B. Por ejemplo, copia de tu identificación universitaria, horario de clases y recibo que has pagado tus gastos universitarios.

Presentar una copia de tu visa F-1.

Presentar el acta de matrimonio que demuestre que están casados.

Proveer evidencia de recursos financieros que permitan cubrir el costo total de tu carrera universitaria y gastos de vivienda para ti y tu esposa.

Demostrar que tiene una residencia en el exterior a la cual regresará al concluir tus estudios universitarios.

Demostrar claramente que no tiene la intención de quedarse a vivir en los Estados Unidos permanentemente.

Es de suma importancia no mentir durante el proceso de solicitud de visa. El Gobierno estadounidense penaliza severamente a personas que intentar obtener beneficios migratorios por medio de fraude.

