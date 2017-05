Aracely Arámbula reacciona a serie de Luis Miguel en Telemundo

La estrella de "La Doña" habla sobre la serie que se realiza de la vida de su ex

Después de que se diera a conocer que Telemundo presentaría la serie que se prepara sobre la vida de Luis Miguel, muchos se preguntaron como se manejaría la etapa en la que compartió con la bella actriz Aracely Arámbula. La actriz de telenovelas como “La Doña” y “La Patrona” es de suma importancia ya que tienen dos hijos en común.

Durante una entrevista en Radio Fórmula con Alfredo Palacios, “La Chule” fue cuestionada sobre el proyecto y fue política al responder.

“No quiero opinar de algo que no tiene nada que ver conmigo, no sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso porque estoy muy concentrada en mi trabajo, en mi carrera, me ha costado mucho mi carrera y después cuando uno habla de eso, la prensa se dirige hacia, esos son los titulares”, dijo Arámbula.

“Ni siquiera es que no puedas hablar de eso, puedo hablar de lo que quiera y quien mejor que yo, alguien con más derecho, yo, pero no me gusta porque se malinterpreta y porque la prensa siempre toma esos titulares y no me gusta. Lo único que voy a decir sobre eso es que Telemundo ha crecido tanto que ahora la presenta Telemundo”.