Cuál fue el aporte de Messi para que la FIFA levantara la sanción de cuatro partidos

Los entretelones de una historia con final feliz; qué comentó el entorno del capitán del seleccionado acerca de las negociaciones con el máximo organismo mundial del fútbol

Cuando Lionel Messi dio marcha atrás a su decisión de retirarse de la selección, tras perder la tercera final en fila en Estados Unidos ante Chile, lo hizo por un motivo: “No quería dejar en banda a sus compañeros en las eliminatorias“, explican los que hablaron con Messi. Por eso, cuando se enteró de la sanción de oficio de la FIFA , el capitán de Argentina se quedó dolido por volver a tener que mirar los partidos de la selección desde la distancia.

“La AFA ayudó con la defensa y nosotros hicimos también nuestra parte. Lo bueno es que las cosas no salieron precisamente como algunos esperaban…”, le explica a LA NACION un integrante del entorno Messi, fuertemente involucrado en las negociaciones con la FIFA. Estaba en su casa de Castelldefels, cuando al rosarino le llegó la noticia.

“Estoy muy feliz”, le dijo a la gente que estaba con él, una vez enterado de la decisión de la Comisión de Apelación. Expulsado una sola vez en su carrera, el día de su estreno en la mayor ante Hungría en 2005, a Messi no le preocupaba su expediente académico, le preocupaba jugar contra la Uruguay de su amigo Luis Suárez.

Messi insistió en una idea, no había insultado al árbitro. “Dije la concha de su madre, no la concha de tu madre”, se defendió el capitán de Argentina. El árbitro, en cualquier caso, no había hecho constar ningún agravio en el acta del partido contra Chile, el pasado 24 de marzo.

Pero la Comisión de Disciplina entró de oficio y sancionó a Messi con cuatro partidos y 10.000 francos suizos de multa. Hasta que la Comisión de Apelación le dio la razón al delantero del Barcelona. Chau suspensión y todos contentos, sobre todo el 10, que hizo lo imposible para que le levanten la sanción y volverá a vestirse de celeste y blanco ante Uruguay en el Centenario.