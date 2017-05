FIFA levantó la sanción a Lionel Messi

Decien que no encontraron "pruebas suficientes" por lo que elcapitán argentino, podrá ser titular podrá jugar ante Uruguay

La FIFA resolvió este viernes levantar la sanción de cuatro fechas que le habían impuesto de oficio a Lionel Messi por insultar a un árbitro. El capitán argentino podrá jugar ante Uruguay por eliminatorias, el próximo 31 de agosto, ya que el máximo organismo del fútbol “no encontró pruebas suficientes” para mantener la suspensión que caía sobre él.

Lionel Messi había sido sancionado con cuatro partidos por insultar al juez de línea brasileño, Emerson do Carvalho, en el encuentro que la Argentina venció a Chile por las eliminatorias. La Pulga cumplió una de las cuatro ante Bolivia, pero ahora ya estará disponible para el próximo partido de la selección, contra Uruguay, a fines de agosto, como así para los otros partidos que le quedan a la Argentina, ante Venezuela, Perú y Ecuador.

Los abogados de la AFA presentaron ayer un descargo durante más de una hora y media en Zurich, sin la presencia de Lionel Messi. La Pulga no viajó, ni se comunicó por videoconferencia como se especuló en algún momento. Semanas atrás había presentado su descargo diciendo que insultó “al aire” y no al juez de línea.

Lo cierto es que luego de los argumentos que presentaron los abogado de AFA, con Juan de Dios Crespo a la cabeza, salieron conformes y expectantes de que la FIFA reduciría la sanción. Finalmente decidieron levantarle, no sólo los partidos, sino hasta la multa que le habían impuesto al capitán argentino.

El comunicado completo de FIFA:

Tras la audiencia que tuvo lugar en Zúrich el pasado 4 de mayo, la Comisión de Apelación ha rechazado la decisión emitida por la Comisión Disciplinaria el 28 de marzo de 2017, mediante la cual, en aplicación del artículo 77 a) del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), se declaró a Lionel Messi culpable de infringir el artículo 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente.

Pese a que la Comisión de Apelación de la FIFA consideró reprochable la conducta del jugador Lionel Messi en dicho incidente, la misma determinó a su vez que las pruebas disponibles no eran suficientes para demostrar según los estándares adecuados -es decir, de manera completamente satisfactoria para los miembros de la Comisión de Apelación- la aplicabilidad del art. 77 a) del CDF, que permite a la Comisión Disciplinaria sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido.

En este sentido, la Comisión de Apelación recuerda que el respeto hacia los oficiales de partido es esencial y ha de ser una constante en el fútbol, por lo que cualquier actitud contraria al principio del juego limpio o a la deportividad ha de ser rechazada.

En virtud de dicha decisión, se han retirado tanto la suspensión por partidos que entró en vigor el pasado 28 de marzo, como la multa de 10.000 CHF impuestas a Lionel Messi.