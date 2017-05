Maluma bate récord con ‘Felices los 4’

FELICES LOS 4 ES EL VIDEO LATINO MAS VISTO EN MENOS DE 24 HORAS EN EL MUNDO / FELICES LOS 4 IS THE MOST VIEWED LATIN VIDEO IN IT'S FIRST 24 HOURS IN THE WORLD!! ESTE ES EL COMIENZOOOOOO, GRACIASSS!!!

A post shared by MALUMA (@maluma) on May 4, 2017 at 6:31pm PDT