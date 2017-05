Sólo sobrevivirán las élites en una guerra nuclear

Los demás, moriremos

Luego del 9/11 el gobierno estadounidense construyó bunkers secretos en el país cuya localización y acceso conocen sólo las élites más altas de la administración.

Esto forma parte de una estrategia del gobierno de EEUU que deja de lado la seguridad de los civiles en el país para abocarse en la protección de la élite gubernamental.

Garrett M. Graff, experto en seguridad nacional, sostiene esta hipótesis en su libro “Raven Rock: The Story of the US Government’s Secret Plan to Save Itself—While the Rest of Us Die” (Raven Rock: La historia del plan secreto del gobierno de EEUU de salvarse a sí mismo mientras el resto de nosotros moriremos).

En entrevista con el sitio Vice, Graff recordó que hace un par de años, un colega suyo encontró la identificación de un empleado federal y notó que en la parte de atrás tenía algunas instrucciones para evacuar.

Decidieron seguir las instrucciones en Google Maps y encontraron que conducían a un camino que desaparecía dentro de una montaña en West Virginia.

Para el autor, la parte central del libro es que al principio “el gobierno mantuvo grandes esperanzas de proteger a la ciudadanía, pero poco a poco la escalada de armas y el tamaño de las armas rebasaron cualquier esfuerzo razonable para proteger a la población civil.

“Los planes del gobierno se hicieron cada vez más sencillos y simples hasta que ahora se trata de llevar a este grupo de líderes gubernamentales a algún lugar en una montaña o a bordo de un avión en alguna parte”.

Si se trata de salvar a EEUU, hay que pensar qué es EEUU: “EEUU es la presidencia, luego las 3 ramas de gobierno y, en último lugar, la oficina postal, el sistema de impuestos y así”.

El experto señala que en este momento no estamos mejor preparados que antes para enfrentar una crisis nuclear: “La experiencia de una generación de planificadores del juicio final es que proteger a la población civil es en realidad más problemático de lo que valdría la pena. Así que hemos visto realmente en el último par de décadas que el gobierno de EEUU ha decidido que dejará a la gente por su cuenta”.