Después del fiasco que se volvió la supuesta vuelta debajo de los 7 minutos del P1 alrededor del Nordschleife, parece que el auto de pista transformado para la calle por Lanzante, el McLaren P1 LM quiere ser rey del Nürburgring.…

Después del fiasco que se volvió la supuesta vuelta debajo de los 7 minutos del P1 alrededor del Nordschleife, parece que el auto de pista transformado para la calle por Lanzante, el McLaren P1 LM quiere ser rey del Nürburgring.

Por si no lo recuerdan bien, después de que Ron Dennis anunciara que el McLaren P1 iba a ser el auto más rápido en el Infierno Verde, y que Porsche publicara la vuelta completa del increíble tiempo que el 918 Spyder estableció, la marca inglesa se limitó a mostrarnos un video editado en el que aseguran que el P1 giró el circuito en menos de siete minutos pero no publicaron el tiempo ni el video ya que lograrlo “es muy peligroso” y no querían incentivar a otros a correr riesgos.

Esto fue muy mal recibido por la gente ya que sabemos que para poder hacer dichas declaraciones, hay que mostrar las pruebas.

El tiempo pasó y McLaren nunca probó lo sucedido, ahora ya existe otro auto que ocupa lo más alto del podio en el Nürburgring, el Lamborghini Huracán Performante, y parece que la casa de Woking quiere demostrar lo que el P1 es capaz de hacer.

A pesar de todo existe un pequeño problema con el P1 LM, el auto es una versión de calle de un auto exclusivo de pista que produce 986 hp (82 más que el P1 normal), y unas impresionantes 2,000 libras de carga aerodinámica a 150 millas por hora en comparación con las 1,300 a 160 mph que produce su hermano menos extremo.

Además de esto es unas 240 libras más ligero, por lo que la aceleración y agilidad del auto también han sido mejoradas en gran medida.

No es difícil entender las razones por las cuales el McLaren P1 LM quiere ser rey del Nürburgring y ha sido visto durante los días de prueba de la industria.

Aunque el problema que veo es que si no logra establecer un tiempo verdaderamente sorprendente, no importa que logre derrotar al Lamborghini, el cual es un auto 100% de calle y mucho menos poderoso.

McLaren P1 LM quiere ser rey del Nürburgring