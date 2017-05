¿Te quiere más tu auto o tu novia? Tecnología vs. sentimientos

¿Te quiere más tu auto o tu novia? La tecnología vs. sentimientos es el nuevo tema de discusión entre las parejas que comparten el auto. Y es que n hombre se enamore de un sistema operativo inteligente no parece un…

Y es que n hombre se enamore de un sistema operativo inteligente no parece un escenario demasiado factible, incluso si tiene la voz de Scarlett Johansson, como pasó en Her, la película de 2013, en la que el protagonista no solo se enamora sino que se obsesiona con la tecnología.

Tomando en cuenta eso, imagínate una novia que se adelante a cualquiera de tus necesidades; que pide comida para llevar cuando estás demasiado cansado para cocinar; que te ponga la canción que te anima cuando estás triste e incluso que se acuerda de los cumpleaños de tus amigos.

Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no?

Afortunadamente, no necesitas una media naranja de carne y hueso que te cubra las espaldas. Los expertos en tecnología prevén que, muy pronto, tu auto se encargará de eso.

Se espera que la práctica totalidad de los vehículos nuevos incorporen sistema de reconocimiento de voz de aquí a 2022, con lo que el siguiente paso podrían ser sistemas que interpreten el tono de voz y las expresiones faciales para adelantarse a las necesidades de los conductores o, en otras palabras, coches empáticos.

“Estamos en el buen camino para el desarrollo de un vehículo que podría animarte o darte consejo cuando lo necesitas, además de mantenerte alerta en un viaje largo”, dijo Fátima Vital, Directora Senior en Nuance Communications, que colaboró con Ford para desarrollar el reconocimiento de voz en su sistema de conectividad in-car SYNC 3.

El sistema SYNC 3 conectará a los conductores estadounidenses a Alexa, el asistente virtual de Amazon.

Se espera que los sistemas del futuro evolucionen hasta convertirse en asistentes personales que puedan gestionar la agenda del usuario.

En los próximos dos años, los sistemas de control mediante voz podrían realizar todo tipo de sugerencias útiles tales como “¿Querrías encargar flores para tu madre para el Día de la Madre?”, “¿prefieres que elija una ruta más lenta pero con menos tráfico?” o “Se te están acabando tus chocolatinas favoritas. ¿Quieres que paremos en esta tienda a comprar más?”

Para esas ocasiones en las que preferirías estar solo con tus pensamientos, tu auto podría reconocer cuando es mejor que haya silencio.

“Comandos de voz como ‘tengo hambre’ para encontrar un restaurante y ‘necesito un café’ ya están llevando a SYNC 3 al terreno de los asistentes personales”, aseguró Mareike Sauer, ingeniera de control mediante voz del equipo de Aplicaciones de Conectividad de Ford. “En algún momento, los conductores no solo serán capaces de utilizar su idioma nativo con su propio acento, sino que también podrán utilizar sus propias expresiones”.

Pero, ¿es peligroso que la vida imite al arte?¿Podríamos enamorarnos de nuestros compañeros de inteligencia artificial como en la película Her?.

“Los sistemas in-car serán capaces de tener en cuenta el contexto de casi cualquier situación, y serán capaces de aprender sin participación humana. En lo referente a idiomas, no necesitarán ceñirse a un guion preestablecido, e incluso podrían acuñar palabras y frases propias”, dijo Dominic Watt, Profesor Titular del Departamento de Ciencia Lingüística y de los Idiomas de la Universidad de York. “Conforme la tecnología se hace más inteligente, nos acostumbraremos a hablar con los sistemas igual que hablamos con otras personas, y los sistemas aprenderán a adaptarse a nosotros”.