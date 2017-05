MTV Awards & TV Awards: ganadores y mejores momentos de la noche

Los premios más destacados de la gala fueron para "Beauty and the Beast" y para la serie "Stranger Things"

“Beauty and the Beast” en el apartado cinematográfico y “Stranger Things” en las categorías televisivas triunfaron en los premios MTV Movie & TV Awards que se entregaron hoy en Los Ángeles en una ceremonia en la que numerosas voces reivindicaron la diversidad y el respeto a la diferencia.

Frente a la seriedad de los Oscar o los Globos de Oro, los reconocimientos que organiza la cadena MTV apuestan por un tono desenfadado e informal, incluyen categorías como mejor beso o mejor momento lacrimógeno, y su estatuilla tiene la forma de una bolsa de palomitas.

Los premios más destacados de la noche fueron para “Beauty and the Beast”, que se alzó con el galardón al mejor filme del año, y para la serie “Stranger Things”, que se llevó el reconocimiento a la mejor serie.

En los apartados de interpretación, que en esta edición no diferenciaban entre actuaciones masculinas y femeninas, Emma Watson (“Beauty and the Beast”) y Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) ganaron los premios en cine y televisión, respectivamente.

“Este es el primer premio de actuación en la historia que no separa a sus nominados por su sexo“, subrayó en su discurso Emma Watson, quien también dijo sentirse orgullosa de formar parte de un largometraje que celebra la “diversidad”, la “alegría” y el “amor”.

Por su parte, Millie Bobby Brown, entre enormes lágrimas, agradeció a los hermanos Duffer, creadores de “Stranger Things”, que hubieran ideado a un personaje femenino “icónico” como Eleven.

La saga de acción y coches “Fast & Furious” recibió el premio Generación como homenaje a su éxito a lo largo de ocho películas.

“Gracias por estar dispuestos a aceptar esta serie multicultural de películas en la que no importa el color de la piel o el país del que vienes“, afirmó Vin Diesel, quien recordó sobre el escenario a Paul Walker, actor de “Fast & Furious” que falleció en 2013.

Otro de los momentos más comentados de la velada fue el premio MTV al mejor beso, que fue a parar a los actores Ashton Sanders y Jharrel Jerome por su interpretación en la película de temática homosexual “Moonlight”.

“Este premio representa más que un beso. Es para aquellos que se sienten como ‘los otros’, ‘los inadaptados’“, aseguró Sanders.

Por otro lado, Hugh Jackman y la española Dafne Keen fueron los ganadores del premio al mejor dúo interpretativo por su labor en “Logan”, y sobre el escenario simularon sacar sus garras como hacían sus personajes en el filme.

Asimismo, “Hidden Figures” se llevó el premio a la mejor lucha contra el sistema y su protagonista Taraji P. Henson logró el reconocimiento a la mejor heroína.

“Dios es muy inteligente. Nos hizo a todos diferentes así que mejor que lo vayamos comprendiendo”, dijo Henson al enfatizar la importancia de este filme que rescata la historia de las matemáticas y técnicas afroamericanas que trabajaron en el programa espacial de la NASA.

Daniel Kaluuya (“Get Out”) ganó el premio próxima generación, la serie “This Is Us” se llevó el reconocimiento al mejor momento lacrimógeno y Lil Rel Howery (“Get Out”) obtuvo el galardón a la mejor actuación cómica.

De la misma manera, Trevor Noah (“The Daily Show”) fue proclamado mejor presentador de un programa televisivo, Jeffrey Dean Morgan (“The Walking Dead”) consiguió el MTV Award al mejor villano, “13th” fue nombrado mejor documental y “RuPaul’s Drag Race” se hizo con la estatuilla al mejor show de telerrealidad.

La gala comenzó con una parodia musical de “Beauty and the Beast” a cargo de Adam Devine, presentador de la ceremonia, y de la actriz Hailee Steinfeld.

Los galardones contaron con actuaciones musicales en directo y una de las más especiales fue la que unió sobre el escenario a los latinos J Balvin, Camila Cabello y Pitbull para interpretar el tema “Hey Ma”.

Debido a que estos galardones se celebran en la época en la que comienzan a llegar a los cines algunas de las películas más esperadas del año en Hollywood, los MTV Awards sirvieron hoy de escaparate para mostrar adelantos exclusivos de “Spider-Man: Homecoming”, “It” y “Wonder Woman”.