Jennifer Lopez revela lo que más le gusta de Alex Rodriguez

¿Será que ese "talento" lo aplica en otros aspectos de sus vidas en pareja?

La nueva pareja de moda en el firmamento hollywoodiense, la formada por la cantante Jennifer Lopez y el exjugador de béisboil Alex Rodriguez, no solo tiene en común su condición de guapos, ricos, latinos y famosos, sino que como revela ahora la propia intérprete, otro de los elementos que explican la buena sintonía que existe entre ellos reside nada menos que en su afición compartida por el baile.

“Una de las cosas que más me gustan de él es que le gusta bailar y que tiene mucho ritmo. Es un gran bailarín, he de decir, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque a mí también me encanta bailar“, expresó entusiasmada en el programa de televisión “Today” sobre su aparición estelar en la gala de la moda del Met que se celebró el lunes pasado en Nueva York, un evento que supuso su primer acto oficial como flamante pareja.

At the Met…💙 A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on May 6, 2017 at 11:25am PDT

Antes incluso de que ambos confirmaran públicamente su relación, los medios de comunicación estadounidenses ya se referían a ellos con el apelativo de “J-Rod” por el poderío que parecía desprenderse de la unión de dos personajes tan reputados y mediáticos.

Pocas semanas más tarde, la propia Jennifer aseguraba encantada que su círculo de amigos había empezado a dirigirse a ellos con la misma contracción -que resulta de la unión de los nombres Jennifer y Alex-, dando así el beneplácito a un apodo que, sin embargo, no se ha extendido a otras etiquetas con las que la prensa ha querido definirles.

We're ready for the #MetGala2017 A post shared by Alex Rodriguez (@arod) on May 1, 2017 at 4:11pm PDT

“La verdad es que nunca me ha importado. Quiero decir, me imaginaba que algo así pasaría en algún momento. Pero ese otro [apodo] de ‘A-Lo’ ya no me gusta tanto, si te soy sincera“, bromeó en la misma conversación, que le sirvió para presentar orgullosa su última incursión televisiva: su papel de jueza en un nuevo concurso de baile llamado “World of Dance”.