El espectacular tapón de Ginóbili a Harden del que todo el mundo habla (Video)

Los Spurs de San Antonio se impusieron por 110 a 107 en tiempo suplementario con una acción defensiva del argentino de 39 años que definió el partido

El veterano escolta argentino Manu Ginóbili hizo valer su experiencia en las jugadas decisivas y propició que los Spurs de San Antonio ganasen en la prórroga por 110-107 a los Rockets de Houston y se pongan con ventaja de 3-2 en la serie semifinal de la Conferencia Oeste que disputan al mejor de siete partidos.

Ginóbili, que a sus 39 años, por primera vez esta temporada jugó 30 minutos, protagonizó la jugada decisiva al ponerle un tapón al intento de triple del escolta James Harden en las últimas décimas de segundo de la prórroga, que podría haber permitido a los Rockets empatar el marcador y forzar el segundo tiempo suplementario.

La figura de Ginóbili surgió una vez más para evitar el tiro y, de esta manera, asegurar una victoria que les llegó a pesar de la ausencia por lesión del alero estrella Kawhi Leonard, que no pudo concluir los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario y luego la prórroga.

“Una jugada muy arriesgada y bueno, uno toma decisiones faltando poco tiempo”, explicó Ginóbili al concluir el partido. “No tenía nada de tiempo para pensar y bueno me pasó, así que traté de molestarlo desde atrás todo lo que podía y me encontré con la pelota muy cerca, la toque y me salió bien por suerte”.

Ginóbili, que le tocó jugar el doble de minutos de lo que ha sido habitual en los anteriores partidos, reconoció que cuando estuvo en el campo no sintió el esfuerzo, pero luego sí.

“Fue duro, me sentí bien, la verdad que en todo el año no había jugado 30 minutos y para haber sido primera vez en esta instancia todo fue muy bien. Ahora no tanto, ahora estoy cansado y se siente”, explicó Ginóbili.

Sin embargo, cuando estuvo en el campo no hubo tiempo para pensar en nada que no fuese luchar al máximo.

“Cuando estás en el campo, son momentos en los que por la adrenalina, el entusiasmo, la situación que estábamos jugando pasa un poco desapercibido el factor cansancio, pero fue un partido durísimo y jugar un suplementario con un equipo como ellos (los Rockets) que corren tanto, demandó mucho de uno”.

Mucho más si en la recta final de un partido igualado y decisivo no se encuentra el líder encestador del equipo y el hombre franquicia como es Leonard.

“La ausencia de Leonard fue un golpe duro para el equipo. Hemos aprendido a contar con él en estas situaciones y que sea el que lleve el peso del equipo, y el hecho de que no estuviera, nos costó, nos tuvimos que adaptar”, reconoció Ginóbili. “Por suerte Danny Green hizo tiros claves, de hecho aportó siete puntos en la prórroga, incluido un libre, para definir el partido, pero bueno, nos salieron esas jugadas”.

Lo que sí tiene muy claro Ginóbili es que el equipo debe recuperar a Leonard si quieren tener opciones de ganar la serie, comenzando por el sexto partido que van a disputar el jueves en Houston.

“Definitivamente lo tenemos que recuperar si queremos tener la oportunidad de ganar el sexto partido por más que tengamos 3-2 no va a ser fácil ganar allá”, admitió Ginóbili.

Aunque llevarse la victoria en el quinto había sido algo que calificó como “vital” en una serie a siete.

“Siempre el partido quinto estando 2-2 es siempre fundamental”, admitió Ginóbili que tiro de memoria y dijo que históricamente ellos, los Spurs, solo pudieron superar esa desventaja una vez. “Pero es algo que pasa pocas veces, así que sabíamos que era nuestra oportunidad y no queríamos ir a Houston al borde de la eliminación, así que fue definitivamente clave, aunque no significa que hayamos pasado la serie, hay que pasar uno más”.

De aguantar toda la prórroga con los mismos cinco jugadores que utilizaron los Spurs para conseguir la victoria, Ginóbili, destacó que a ambos equipos les tocó hacer un gran esfuerzo.

“A los dos nos costó mucho, ellos (los Rockets) son un equipo corto que tienen pocos jugadores, estuvieron con siete hombres todo el partido, nosotros casi, así que los dos llegamos bastante cansados al final”, valoró Ginóbili. “Pero es una serie de playoffs y un partido cinco es inevitable no estar cansado”.

Ginóbili reiteró que la suerte estuvo del lado de su equipo con la ejecución de las últimas jugadas que cayeron de su lado.

“Tuvimos la suerte que las últimas bolas entraron de nuestro lado, un par de buenas jugadas defensivas sobre todo para mandar el partido al suplementario y bueno podría haber ido para cualquier, nos tocó a nosotros, así que contentos, pero al mismo tiempo sabiendo que ganar allá va a ser durísimo y que lo tendremos que hacer realmente bien para contar con la posibilidad de ganar”, agregó