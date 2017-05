El gran discurso de Emma Watson en los MTV ahora es motivo de polémica

Las malas lenguas aseguran ahora que los organizadores de la gala habrían avisado de antemano a la actriz de que iba a hacerse con el galardón

El impecable discurso reivindicativo que ofreció Emma Watson el pasado domingo tras recoger el premio a Mejor Protagonista de una Película -una categoría sin distinción de género- en los MTV Movie & TV Awards por su trabajo en la adaptación de “Beauty and the Beast”podría haber tenido truco. Las malas lenguas aseguran ahora que los organizadores de la gala celebrada en Los Ángeles habrían avisado de antemano a la actriz de que iba a hacerse con el galardón, lo que le habría dado tiempo suficiente para preparar su quizá demasiado bien articulada intervención sobre el escenario.

“Fue evidente que sabía que iba a ganar. Había escrito y ensayado su discurso. A ningún otro ganador se le dio este mismo trato“, afirma un informante al diario The Sun, haciendo referencia a otros premiados de la noche como Millie Bobby Brown, Taraji P. Henson, Jeffrey Dean Morgan y Trevor Noah, a quienes no se les habría dado la oportunidad de lucirse de igual manera durante su alocución de agradecimiento.

Aun si se hubiese tratado únicamente de un caso de exceso de celo, en el que Emma hubiese querido preparar con antelación el mensaje que le gustaría difundir al público en caso de ser proclamada vencedora, lo cierto es que su naturalidad y espontaneidad han quedado ya en entredicho debido a estos rumores.

Independientemente de la polémica, lo que está claro es que la también embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas no deja escapar ninguna ocasión para reivindicar sus ideales políticos y sociales. En esa ocasión, lo hizo celebrando la creación de un premio que no distingue entre actores y actrices y que ella considera un paso adelante en el largo recorrido que aún queda para acabar de forma definitiva con la discriminación por razón de género que existe en Hollywood.

“Siento que debo decir algo sobre este premio. Se trata del primer galardón interpretativo de la historia que no separa a los nominados según su sexo y eso dice mucho de cómo percibimos la existencia humana. El ejemplo de MTV al crear un premio de interpretación sin género significará cosas diferentes para todos, pero para mí, implica que actuar no es otra cosa que la habilidad de ponerse en la piel de otra persona, y eso no tiene por qué separarse en dos categorías distintas. La empatía y la habilidad de utilizar tu imaginación no tendrían que tener límites. Esto significa mucho para mí por ser tan inclusivos, pacientes y cariñosos: tanto haber ganado este premio como recibirlo de parte nuestra. Muchas gracias”, sentenciaba.